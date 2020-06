Presedintele interimar al Senatului vrea ca Guvernul sa propuna un proiect de lege care sa reglementeze clar conditiile de carantinare, izolare si internare

Ziare.

"Responsabilitatea a fost de la inceput a Guvernului. Macar in cel de-al 12-lea ceas, ar fi trebuit sa lase atacurile la adresa institutiilor fundamentale ale statului, la adresa adversarilor politici, sa nu arunce vina pe romani si sa faca ceea ce ar fi trebuit sa faca de la inceput. Din cauza arogantei, ingamfarii Guvernului Orban, sistemul judiciar va avea foarte mult de suferit. Ganditi-va ca va urma un val de plangeri formulate de catre cei au suferit restrangeri de drepturi prin ordin de ministru. Este de datoria Guvernului sa repare, de indata, acest abuz . Trebuie sa vina cu un proiect de lege care sa reglementeze clar conditiile de carantinare, izolare si internare obligatorie. Parlamentul va lucra in sesiune extraordinara", a afirmat Cazanciuc, joi, intr-o conferinta de presa, organizata la sediul central al PSD Senatorul PSD sustine ca Guvernul trebuie sa initieze un astfel de proiect de lege pentru ca "are datele despre situatia epidemiologica si poate sa spuna ca pentru a controla situatia este necesara restrangerea unor drepturi, pentru a proteja populatia". El a mentionat ca in Parlament se va analiza, dupa ce Curtea Constitutionala va publica motivarea deciziei, si o eventuala modificare a Legii 55/2020, astfel incat sa fie clare anumite dispozitii."Nu suntem noi de la Parlament primii care trebuie sa spunem ce fel de masuri trebuie sa ia Guvernul pentru a proteja populatia. Nu Parlamentul are instrumentele pentru a vedea situatia reala. Ceea ce este important, este sa nu ne jucam cu aceste cifre (numarul imbolnavirilor - n.r.). Sa nu tratam cinic problema, politic. Avem niste cifre, propunem niste masuri pentru ca avem un calcul politic de facut. Sau ne jucam cu aceste cifre. Eu nu spun ca sunt manipulate. Dar uneori punem mai putin sau mai mult. Si atunci, din acest joc, putem sa dam interpretari diferite. Repet: nu Parlamentul este cel care detine aceste date, despre ce masuri trebuie luate, dar noi, PSD, am spus foarte clar ca vom sustine toate masurile necesare pentru a proteja populatia si pentru a nu permite achizitii fara transparenta", a adaugat Cazanciuc.Senatorul PSD a aratat ca "din datele de la OMS si din ceea ce fac si alte tari, se pare ca suntem cam singurii care avem aceasta atitudine de a interna pe asimptomatici". "Nu a venit nimeni sa ne convinga de ce e nevoie de aceasta masura. Daca e nevoie de aceasta masura, ea trebuie facuta prin lege", a mai spus Cazanciuc.Dispozitii ale articolului 25 alineatul 2 teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si din OUG 11/2020 referitoare la unele masuri aferente instituirii carantinei "nu intrunesc cerintele de claritate si previzibilitate a legii si afecteaza drepturi si libertati fundamentale", a stabilit, joi, Curtea Constitutionala.Curtea a luat in discutie, joi, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 25 alineatul (2) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale articolului 8 alineatul (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei.