Robert Cazanciuc: Imediat ce avem semnaturile, vom depune motiunea de cenzura

"Imediat ce o sa avem semnaturile, angajamentele asumate de parteneri; motiunea de cenzura trebuia depusa ieri pentru ca fiecare zi cu acest Guvern, din pacate, inseamna pentru poporul roman un cost, un cost pe sanatate, un cost pe economie.De ieri trebuia depusa motiunea de cenzura, dar trebuie sa adunam toate semnaturile, toate fortele care vor sa scape de acest Guvern cat mai curand posibil", a spus Cazanciuc inainte de sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD El a sustinut ca sunt adunate aproape toate semnaturile pentru motiunea de cenzura.Cazanciuc a fost intrebat daca inainte de depunerea motiunii de cenzura ar trebui organizat un congres al PSD."Cu siguranta trebuie un congres, cat se poate de repede, in conditii sanitare, care sa permita organizarea. Poate sa fie un mixt de un numar de oameni care pot sa ramana intr-o sala in siguranta cat va fi posibil, probabil si o formula combinata de vot de la distanta, in asa fel incat sa asiguram o dezbatere reala, o participare cat mai larga a membrilor PSD, dar toata lumea sa stie ca se afla in siguranta.E nevoie de un congres pentru a stabiliza conducerea partidului si de a aduna toate energiile in jurul unei echipe. Echipa trebuie sa functioneze cu motoarele turate. Vedeti ca este nevoie de o pozitie foarte ferma, e nevoie sa dam jos acest Guvern cat mai repede posibil si pentru acest lucru este nevoie ca toate energiile sa stea in spatele unei echipe", a spus social-democratul.