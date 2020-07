Robert Cazanciuc: PSD nu tergiverseaza nimic. Presedintele da vina pe Parlament pentru prostiile Guvernului sau

"In mod inadmisibil, presedintele da vina pe Parlament pentru prostiile Guvernului sau. Este inacceptabil ca presedintele Iohannis sa puna in seama Parlamentului numarul de cazuri pozitive din ultimele zile", a afirmat, marti, Robert canzaiciun, intr-o conferinta de presa.Acesta a precizat ca "virusul este real, iar autoritatile trebuie sa actioneze"."E nevoie de o lege a carantinei in mod clar. Nimeni nu spune ca nu trebuie restranse anumite drepturi si libertati pentru a controla pandemia, dar daca Constitutia ne da voie. Trebuie o lege pentru a ne asigura ca restrangerea lor nu se face in mod abuziv, dupa bunul plac al Guvernului Orban sau oricare Guvern ar veni la putere. PSD nu tergiverseaza nimic. Cand domnul Iohannis era in week-end, va reamintesc ca Parlamentul lucra pana la 4 dimineata. Parlamentarii PSD au fost aici pentru a repara prostiile din proiectul de lege al Guvernului Orban", a mai declarat Cazanciuc.Potrivit acestuia, "e nevoie de parghii pentru ca autoritatile sa poata preveni pandemia, dar trebuie sa fie garantii ca nu vor fi abuzuri discretionare".Intrebat cand va fi votata legea, presedintele interimar al Senatului a raspuns: "Cand vom avea garantia ca legea va apara pe toata lumea. Suntem in Parlament si vom sta astazi cat va fi nevoie pentru a gasi solutii pentru a proteja cetatenii. Daca azi vom gasi solutiile in acord cu decizia CCR , poate sa fie si astazi, cu siguranta".Presedintele Klaus Iohannis a criticat dur marti, PSD, declarandu-se siderat de modul in care social-democratii reactioneaza in Parlament in cazul legii carantinei, ceea ce in opinia sa dovedeste cinism exagerat.Conform presedintelui, tergiversarea legii poate costa viata a sute de romani, el cerand finalizarea legii, in conditiile in care pandemia de COVID-19 este cea mai grava din ultimul secol si., din pacate, si in Romania efectele devin din ce in ce mai vizibile.