Senatul si Camera Deputatilor incep marti o noua sesiune ordinara, ultima din aceasta legislatura

"In temeiul prevederilor articolului 66 alineatele (1) si (3) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale articolului 83 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Senatul Romaniei in a doua sesiune ordinara a anului 2020, in ziua de marti, 1 septembrie 2020'', se arata intr-un comunicat al Senatului.Potrivit sursei citate, Biroul permanent se va intruni la ora 10,00, iar grupurile parlamentare - la ora 10,30.Plenul Senatului se va reuni la ora 11,00.Si Camera Deputatilor este convocata marti, la ora 13,00, in sesiune ordinara.''Camera Deputatilor este convocata in a doua sesiune ordinara a anului 2020 in ziua de marti, 1 septembrie, ora 13,00'', se arata in decizia publicata in Monitorul Oficial.Plenul Camerei, in care va fi validata noua componenta a Biroului permanent, va avea loc marti, fiind necesara prezenta fizica a deputatilor la alegerea conducerii forului. Votul va fi secret, cu bile si va avea loc in sala Biroului permanent, pe baza de programare, pe modelul votului de investitura.Astfel, la ora 13,30 este programat grupul deputatilor PSD , de la ora 14,00 - grupul PNL , de la ora 14,30 - grupul USR , de la 14,45 - grupul Pro Europa, de la ora 15,00 - grupul UDMR , de la ora 15,15 - grupul minoritatilor nationale, la ora 15,30 - grupul PMP si de la 15,45 - deputatii neafiliati, dupa cum a decis pe 26 august Comitetul liderilor.Prima sesiune ordinara a Camerei Deputatilor si Senatului din acest an s-a incheiat pe 30 iunie.De la 1 iulie, cele doua Camere ale Parlamentului au lucrat in sesiune extraordinara.Sesiunea ordinara anterioara s-a desfasurat atipic pe fondul pandemiei de COVID-19, atat deputatii, cat si senatorii intrunindu-se, in mare parte, in sedinte de plen si in comisii online. De asemenea, voturile exprimate de parlamentari au fost la distanta online sau prin telefon.