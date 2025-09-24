Robert De Niro, „președinte” al FCC la emisiunea lui Kimmel: „Discursul nu mai e gratuit. Acum se plătește pe cuvânt” VIDEO

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 11:41
Robert De Niro la un eveniment FOTO: X/ Variety

Robert De Niro a avut o apariție surpriză în emisiunea în care a revenit Jimmy Kimmel la ABC, marți seara, pretinzând că este noul președinte al FCC (Federal Communications Commission) al lui Donald Trump.

După ce Kimmel a ținut un monolog emoționant la revenirea sa, el le-a spus telespectatorilor că președintele FCC, Brendan Carr, care a amenințat Disney și ABC miercurea trecută, ceea ce a dus la suspendarea lui Kimmel, se va alătura emisiunii în direct din Washington, D.C. În schimb, De Niro s-a dat drept noul președinte mafiot al FCC, care distruge libertatea de exprimare în numele lui Trump.

„Așa că spune-i lui Whoopi de acolo că ar fi bine să arate puțin respect, altfel singura priveliște pe care o va avea va fi de sub George Washington. Podul, nu tipul”, a început De Niro. El s-a referit la prezentatoarea emisiunii „The View”, Whoopi Goldberg, care a păstrat tăcerea în legătură cu suspendarea lui Kimmel săptămâna trecută și a abordat în cele din urmă controversa luni. După ce l-a scos pe Kimmel din emisie, Carr a amenințat săptămâna trecută emisiunea „The View”.

Când Kimmel l-a întrebat dacă o amenința pe Goldberg, De Niro a răspuns: „Nu aș amenința-o niciodată pe domnișoara Goldstein. Doar îi dădeam o lecție despre consecințe”.

Kimmel a continuat spunând: „Scuzați-mă că spun asta, și poate că nu sunteți persoana potrivită cu care să vorbesc, dar se pare că FCC folosește tactici mafiote pentru a suprima libertatea de exprimare”. El i-a reamintit, de asemenea, presupusului președinte că FCC va amenda emisiunea pentru injurii în direct.

De Niro a izbucnit apoi într-o serie de injurii, spunând: „Ce dracu' mi-ai spus? Eu sunt nenorocitul de FCC. Pot să spun dracului orice vreau. Uite. Sunt doar eu, Jimmy, președintele FCC, care îți sugerează politicos să taci dracului din gură”.

„Discursul nu mai este gratuit. Acum percepem o taxă pe cuvânt”, a adăugat el. Când Kimmel l-a întrebat cât percepe, De Niro a explicat: „Depinde de ce vrei să spui. De exemplu, dacă vrei să spui ceva frumos despre părul frumos, des și galben al președintelui sau despre faptul că se machiază mai bine decât orice femeie, asta e gratuit. Dar dacă vrei să faci o glumă, cum ar fi că e atât de gras încât are nevoie de două locuri în avionul lui Epstein, asta te va costa”.

