Ministrul slovac al Apărării Robert Kalinak anunță vineri, 17 mai, că Robert Fico, premierul Slovaciei, care a fost rănit grav prin împuşcare miercuri, 15 mai, a fost operat din nou şi se află în continuare în stare gravă, transmite AFP.

Robert Kalinak mai spune că sunt necesare fără îndoială câteva zile pentru a vedea cum evoluează.

„El a fost supus unei operaţii timp de aproape două ore”, anunţă ministrul, într-o conferinţă de presă la un spital, la Banska Bystrica (centru).

„Starea sa este în continuare foarte gravă. Sunt necesare fără îndoială câteva zile pentru a vedea cum evoluează”, declară Robert Kalinak.

Premierul Slovaciei, Robert Fico a fost împuşcat miercuri, 15 mai, la ieşirea de la o şedinţă de guvern desfăşurată în oraşul Handlova.

‼️ First photo of the detained shooter after the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. pic.twitter.com/jMZqQ6K0aV