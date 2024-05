Prim ministrul Slovaciei, Robert Fico, a fost împușcat miercuri, 15 mai, în fața casei de cultură din orașul Handlova și dus de urgență la spital.

UPDATE 16.44 Premierul Robert Fico a fost împuşcat în Handlova şi a fost transportat la spital, potrivit Denik N, arată news.ro.

S-au tras focuri de armă în faţa Casei de Cultură, unde era reunit guvernul, când premierul a venit printre oameni.

Reporterul Denník N, Daniel Vražda, nu a văzut incidentul, dar se afla în apropiere şi a auzit mai multe focuri de armă. El a văzut apoi cum prim-ministrul a fost ridicat de la sol de către gărzile de securitate şi urcat într-o maşină şi dus departe.

Potrivit martorilor care se aflau la faţa locului, Fico s-a îndreptat spre oamenii care îl salutau şi atunci au fost trase mai multe focuri de armă. Fico a căzut apoi la pământ.

Patru focuri de armă au fost trase după şedinţa de guvern, iar unul l-a lovit în abdomen pe Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei, a relatat Reuters citând postul de televiziune TA3.

Presupusul atacator a fost imobilizat şi reţinut de poliţie. Poliţia a izolat zona din jur, iar centrul comunitar a fost evacuat. Gărzile de securitate au avut grijă de siguranţa celorlalţi membri ai guvernului.

Robert Fico, premier Slovacia FOTO / Hepta

UPDATE 16.42 Reacția Președintei Slovaciei

Zuzana Čaputová, preşedinta Slovaciei, a condamnat atacul brutal asupra premierului Robert Fico şi a declarat că îi doreşte însănătoşire grabnică, relatează Reuters. Preşedinta, o adversară politică a premierului, a condamnat ferm atacul "brutal şi nesăbuit" asupra lui Robert Fico. "Sunt şocată. Îi doresc multă putere lui Robert Fico pentru a-şi reveni în urma atacului în acest moment critic", a transmis ea.

"Sunt şocat şi îngrozit de împuşcarea premierului Robert Fico în Handlova", a declarat şi Michal Šimečka, din partea opoziţiei (Slovacia Progresistă). "Condamnăm fără echivoc şi cu fermitate orice violenţă", a adăugat el.

Parlamentul şi-a anulat şedinţa, iar şefii grupurilor parlamentare urmau să se întrunească pentru a stabili ce va face instituţia în continuare.

În cazul vacantării postului de premier, locul său este luat din unul dintre cei patru vicepremieri.

Știre inițială

Incidentul a avut loc în Handlova, un oraș la 150 km nord-est de Bratislava, capitala Slovaciei. Premierul a fost împușcat la scurt timp după ce a participat la o sedință de guvern. Presa locală vorbește de 2-3 împușcături în zona capului și abdomenului, scrie agenția Nexta pe X.

Suspectul a fost reținut de poliție.

Publicațiile locale relatează că premierul de centru-stânga cu tendințe populiste, ajuns la putere la finalul lui 2023, a fost împușcat.

Premierul Robert Fico a fost împuşcat şi rănit, a declarat pentru agenția TASR și vicepreşedintele Parlamentului slovac, Lubos Blaha.

