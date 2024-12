Robert Fico, față în față cu Vladimir Putin. De ce a mers premierul slovac la Kremlin VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a primit duminică, 22 decembrie, la Kremlin, pe premierul slovac Robert Fico, unul dintre puţinii lideri europeni de care a rămas apropiat, potrivit imaginilor transmise de televiziunea rusă.

„Putin se întreţine în acest moment la Kremlin cu premierul slovac Fico”, a scris pe Telegram un jurnalist de la postul public de televiziune şi apropiat al Kremlinului, Pavel Zarubin, care a difuzat o scurtă înregistrare video cu întâlnirea celor doi lideri.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că această vizită, care nu a făcut obiectul unui anunţ oficial, fusese planificată „în urmă cu câteva zile”.

JUST IN: 🇷🇺🇸🇰 Russian President Putin holds talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Moscow. pic.twitter.com/FkOQK4meAK