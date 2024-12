Premierul Slovaciei: „Ucraina nu va intra în NATO şi va pierde o treime din teritoriu”. Ce spune despre Rusia VIDEO

Ucraina nu va fi invitată niciodată să adere la NATO, iar Rusia nu-şi va retrage niciodată trupele din Peninsula Crimeea anexată şi din alte părţi ocupate ale Ucrainei, a declarat miercuri, 18 decemrbei, în Comisia Parlamentară a Afacerilor Europene premierul populist slovac Robert Fico, relatează Euronews.

Robert Fico mai spune că Ucraina va pierde o treime din teritoriu.

”Ucraina nu va fi invitată să intre în NATO. Ea va pierde o treime din teritoriu. Forţe militare străine vor fi prezente în ea. Este probabil rezultatul conflictului nebun care se desfăşoară în Ucraina de trei ani. Însă o dată, respect faptul că este vorba de o încălcare a dreptului internaţional din partea Rusiei, însă Occidentul a împins Ucraina într-o situaţie proastă. Aceasta este poziţia mea, pe care nimeni nu o poate schimba”, a declarat el.

Slovak PM Fico has dropped a number of bombshells as he spoke ahead of his trip to an EU summit in Brussels. Amongst them he said the Ukraine won't join NATO, and they will lose territory to Russia and he also blames the West for Ukraine's "bad situation." pic.twitter.com/2LvsFlWAu6