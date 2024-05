Starea lui Robert Fico este în continuare „foarte gravă” dar stabilă, după tentativa de asasinat. Premierul slovac rămâne la terapie intensivă FOTO/VIDEO

Vicepremierul Robert Kalinak anunță joi, 16 mai, că starea lui Robert Fico, premierul Slovaciei este stabilă, însă este în continuare „foarte gravă”, după ce a fost împușcat de mai multe ori miercuri, 15 mai, în fața casei de cultură din orașul Handlova după o ședință de Guvern, transmite AFP.

Premierul slovac a fost operat, miercuri, 15 mai, timp de cinci ore şi rămâne la terapie intensivă.

„În această noapte (de miercuri spre joi), medicii au reuşit să stabilizeze starea pacientului”, anunţă vicepremierul Robert Kalinak, totodată ministrul Apărării.

„Din nefericire, starea rămâne foarte gravă, pentru că rănile sale sunt complicate”, adaugă el într-o conferinţă de presă, susţinută în faţa Spitalului Roosevelt din Banska Bystrica (centru).

Premierul Robert Fico, în vârstă de 59 de ani, a fost supus miercuri unei „operaţii de cinci ore”, anunţă directoarea spitalului, Miriam Lapunikova.

Ea confirmă că liderul slovac se află în continuare într-o stare „cu adevărat foarte gravă” şi va rămâne internat la terapie intensivă.

Robert Fico a fost împuşcat de „mai multe ori”, scria pe pagina sa oficială de Facebook miercuri după-amiaza, în urma unei reuniuni a Guvernului la Handlova, în centrul Slovaciei.

Acest atentat a provocat o emoţie puternică în Europa Centrală şi un val de condamnări la nivel internaţional.

🚨 🇸🇰 Breaking: Slovakia

The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.

This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE