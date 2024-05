Scriitorul care l-a împușcat pe Robert Fico, inculpat pentru tentativă de omor cu premeditare. Noi date din anchetă FOTO/VIDEO

Ministrul slovac de Interne, Matus Sutaj Estok, a anunțat joi, 16 mai, că Juraj Cintula, suspectul arestat cu o zi înainte, după ce l-a împușcat pe premierul slovac Robert Fico, a fost inculpat pentru tentativă de omor cu premeditare, transmite AFP.

Matus Sutaj Estok mai spune că atacul a fost motivat de considerații politice.

„Poliţia slovacă lucrează la o versiune unică a atacului, iar suspectul a fost inculpat de tentativă de omor cu premeditare”, a declarat în faţa presei ministrul slovac.

Atacul a fost „motivat de consideraţii politice”, a declarat Matus Sutaj Estok.

🇸🇰 Robert Fico's assassin - 71 year old Slovak poet Juraj Cintula, supporter of the Progressive Slovakia party, on why he attempted to murder Prime Minister of Slovakia

