Premierul „pro-Putin” din Europa, sancționat la nivelul UE. A fost dat afară

Autor: Dan Stan
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 20:57
213 citiri
Vladimir Putin FOTO: Hepta

Partidul Socialiștilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul Robert Fico, potrivit a patru oficiali informați despre această decizie, scrie POLITICO.

Conducerea partidului socialist a luat această decizie cu unanimitate în cadrul unei reuniuni care a avut loc joia trecută, potrivit surselor POLITICO.

Decizia va trebui ratificată în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Amsterdam între 16 și 18 octombrie.

Decizia vine după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin la Moscova în luna mai, înaintea celebrării Zilei Victoriei din Rusia. De asemenea, Fico a fost singurul lider din UE care a fost prezent la parada militară de la Beijing, la începutul acestei luni, unde s-a întâlnit cu Xi Jinping din China și cu Aleksandr Lukașenko din Belarus.

Lovitură primită de omul lui Putin

Calitatea Smer de membru al Partidului Socialiștilor Europeni fusese suspendată în octombrie 2023, împreună cu cea a partidului său aliat Hlas (acesta din urmă va rămâne suspendat, dar nu va fi încă exclus, au declarat oficialii).

Robert Fico a fost din ce în ce mai în dezacord cu socialiștii europeni, încetinind adoptarea sancțiunilor împotriva Rusiei și fiind acuzat că subminează statul de drept la Bratislava.

Europarlamentarii Smer și biroul de presă al partidului nu au răspuns la solicitările de comentarii. Nici social-democrații europeni nu au răspuns la solicitarea de comentarii, precizează POLITICO.

