Cum și-a justificat Robert Glință eșecul din finala olimpică. ''Am dat tot ce aveam în mine''

''A fost o finală extrem de epuizantă, dar toate cursele sunt aşa, e vorba de a da tot ce ai mai bun din tine, de a nu termina cu niciun fel de resurse. Eu am dat tot ce am avut în mine astăzi şi de aceea sunt aşa de epuizat. Până la urmă am avut o cursă mai bună ca în semifinale şi în calificări, asta este îmbucurător şi timpul meu nu a fost departe de recordul meu naţional şi personal.Din punct de vedere tehnic şi tactic, am executat o cursă foarte bună şi nu cred că la nivelul actual exista ceva ce aş fi putut să fac pentru obţine un rezultat mai bun. Ăsta mi-a fost nivelul la această competiţie i mă bucur că am putut să execut la capacităţile mele maxime şi în condiţiile acestea'', a declarat Robert Glinţă după finala desfăşurată marţi dimineaţă la Aquatics Centre din Tokyo.Glinţă a explicat că planul său a fost să înceapă tare cursa şi la finiş să-şi pună în valoare calităţile sale, dar nu a putut să-l respecte. A fost al patrulea după primul bazin şi al optulea în final: ''Am încercat să plec mai tare, era singura mea şansă, şi să mă bazez pe resursele mele de a finaliza foarte bine cursa.Am dat tot ce aveam în mine, efectiv mai mult de atât nu aveam ce să fac, tehnic şi tactic a fost maximul ce am putut oferi la acest moment. Eu sunt încântat, asta vă spun. Aceste curse îmi servesc ca lecţii şi experienţe, cu siguranţă am devenit un înotător mai complet. Voi avea foarte multe de învăţat din această experienţă, o voi folosi ca sursă de motivaţie şi inspiraţie pentru viitor''.Pe de altă parte, Glinţă aşteaptă eventuala introducere a probelor de 50 m la Jocurile de la Paris, de peste trei ani: ''Eu sunt pregătit pentru 50 m spate, sunt dublu vicecampion european, după rusul Kolesnikov, care este recordman mondial în această probă, Din câte am auzit pentru Paris 2024, se vor introduce şi cursele de 50 m. Eu sunt un vitezist şi un sprinter de fel, aşa că cu siguranţă am în vizor şi probele de 50 m.Cu siguranţă nu mi-am atins apogeul carierei mele şi cred că există şi alte lucruri pe care trebuie să le învăţăm, să ni le adaptăm pentru a reuşi să creştem performanţa proprie. În ultimul an mi-am demonstrat că sunt într-un trend ascendent în performanţă, încerc în continuare să urmăresc acest trend, să fac tot ce îmi stă în putere să merg mai departe şi să tind cât mai sus''.