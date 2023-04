Camelia Potec, despre retragerea starului natației românești: ”A fost șocantă și pentru noi”

Într-o perioadă în care la Otopeni au loc Campionatele Naționale de seniori, competiție la care participă și David Popovici, Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație, a vorbit despre retragerea neașteptată din activitate a lui Robert Glință, unul dintre cei mai valoroși înotători români din toate timpurile, survenită la începutul acestui an.

Invitată în emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” de pe Gsp.ro, Camelia Potec a oferit detalii despre situația delicată a lui Robert Glință, care a fost acuzat inclusiv de dopaj.

”Am auzit multe variante, inclusiv pe partea cu dopingul, ceea ce mi s-a părut șocant. Noi am încercat să iasă din sportul de performanță ca un sportiv curat. S-a spus că ar fi ieșit un rezultat pozitiv. Am cerut dovezile, am cerut Centrului antidoping rezultatele și toate au fost negative. În ceea ce privește decizia de a se lăsa, a fost șocantă și pentru noi”, a mărturisit Camelia Potec.

”Nu știm nici acum motivul real, însă bănuim că a fost o oboseală fizică și psihică pentru că a avut analize de suprasolicitare, de oboseală, de o recuperare nu foarte bună.

Pentru că își dorea foarte mult să fie la forma pe care o avea David. În ultima vreme a fost sărit pentru competiții fiindcă a fost și accidentat la gleznă”, a mai spus Potec.