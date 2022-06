Americanul Justin Ress a fost descalificat deși a câștigat cursa de 50 metri spate de la Campionatul de natație.

Arbitrii au analizat finalul concursului și au decis alt câștigător.

Chiar dacă a terminat pe locul 1 cu timpul de 24 de secunde și 12 sutimi, Justin Ress a fost descalificat și a pierdut titlul mondial.

În locul său, Hunter Armstrong din SUA a luat medalia de aur.

Arbitrii au luat această decizie după ce au analizat proba video și au stabilit că Justin Ress nu a avut nicio parte a corpului deasupra apei în momentul în care a atins peretele, așa cum prevede regulamentul.

Justin Ress a aflat de toate cele întâmplate când se pregătea să dea interviu.

Robert Glință a terminat concursul pe locul 5, dar după descalificarea americanului a ajuns pe locul 4.

Here’s the finish where Justin Ress was disqualified for being completely submerged on the finish… pic.twitter.com/Geo7n0is65