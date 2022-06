Decizii șocante în finala nebună a lui Robert Glință de la Mondialul de natației. Pe ce loc a căzut românul după contestația unui american

Americanul Justin Ress, iniţial descalificat după finala probei de 50 m spate de la CM de nataţie, pe care o câştigase, a făcut contestaţie şi a avut câştig de cauză, astfel că rezultatul său este recunoscut, a anunţat FINA.

Ca urmare a acestei decizii, Robert Glinţă coboară pe locul cinci.

Justin Ress este campionul mondial al probei, cu timpul 24.12. Al doilea clasat este americanul Hunter Armstrong (24.14), iar pe trei este polonezul Ksawery Masiuk (24.49).

Pe patru a terminat italianul Thomas Ceccon (24.51), în timp ce pe locul cinci s-au clasat, la egalitate, grecul Apostolos Christou şi românul Robert Glinţă (24.57).

Pe şapte s-a clasat germanul Ole Braunschweig (24.66), iar pe opt australianul Isaac Alan Cooper (24.76).

It's official. Here's Hunter Armstrong giving Justin Ress his own medal ceremony handing over his gold medal to him after the DQ in the 50 backstroke final was overturned 🥹 pic.twitter.com/719RLRuMyV