”În primele 100 de zile acest război se va termina”. Încă un candidat la Casa Albă promite oprirea războiului din Ucraina

Candidatul la alegerile preliminare din Partidul Democrat pentru desemnare la președinția SUA, Robert Kennedy Jr., nepot al președintelui asasinat J.F Kennedy, a spus că va putea pune capăt războiului din Ucraina dacă va câștiga alegerile din 2024. El a publicat declarația pe rețeaua X (fostul Twitter).

Potrivit acestuia, îi va lua doar 100 de zile pentru a pune capăt războiului.

"În primele 100 de zile a președinției mele, acest război se va termina. Și va fi în condiții mai bune decât se poate aștepta oricine", a spus Kennedy.

De menționat că politicianul a reacționat la articolul din Foreign Affairs, în care jurnaliştii raportau că Statele Unite ar trebui să-și plaseze consilierii militari în Ucraina.

„Publicația semnalează următorul pas în escaladarea războiului în Ucraina: desfășurarea consilierilor militari americani. Au uitat cum am ajuns în Vietnam?” – a scris candidatul la președinția SUA.

Kennedy a subliniat apoi că oponentul actual este Rusia, care are arme nucleare.

Fostul președinte american Donald Trump a numit un nou motiv pentru invazia rusă a Ucrainei. Potrivit politicianului american, dacă economia Federației Ruse ar fi într-o stare mai proastă, nu ar exista război.

Within 100 days of my term as President, this war will be over. And it will be on better terms than anyone could reasonably expect. #Kennedy24