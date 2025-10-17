Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski și-a dat acordul pentru transferul la rivală

Robert Lewandowski (37 de ani) se pregătește să facă o mutare surprinzătoare în această vară, după ce contractul său cu Barcelona expiră și clubul catalan a anunțat că nu-i va prelungi înțelegerea.

Polonezul a fost dorit încă din vara trecută de cluburi din Golf, dar a decis să continue cariera în Europa. Inițial, AC Milan părea prima opțiune pentru starul polonez, însă în ultimele zile a apărut o variantă care pare mai pe gustul său: Atletico Madrid.

Conform publicației Sport.es, Lewandowski este încântat de ideea de a rămâne în Spania, iar antrenorul Diego Simeone și-a dat deja acceptul pentru această mutare, pe care Atletico Madrid o poate realiza gratuit, în vară, odată cu expirarea contractului atacantului.

De-a lungul celor două sezoane și jumătate la Barcelona, Lewandowski a înscris 105 goluri și a oferit 20 de assist-uri în 156 de meciuri, fiind un jucător esențial pentru echipă. În actualul sezon, polonezul a marcat de patru ori în nouă apariții.

