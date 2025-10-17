Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski și-a dat acordul pentru transferul la rivală

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 15:07
1030 citiri
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski și-a dat acordul pentru transferul la rivală
Lewandowski și Yamal FOTO X FC Barcelona

Robert Lewandowski (37 de ani) se pregătește să facă o mutare surprinzătoare în această vară, după ce contractul său cu Barcelona expiră și clubul catalan a anunțat că nu-i va prelungi înțelegerea.

Polonezul a fost dorit încă din vara trecută de cluburi din Golf, dar a decis să continue cariera în Europa. Inițial, AC Milan părea prima opțiune pentru starul polonez, însă în ultimele zile a apărut o variantă care pare mai pe gustul său: Atletico Madrid.

Conform publicației Sport.es, Lewandowski este încântat de ideea de a rămâne în Spania, iar antrenorul Diego Simeone și-a dat deja acceptul pentru această mutare, pe care Atletico Madrid o poate realiza gratuit, în vară, odată cu expirarea contractului atacantului.

De-a lungul celor două sezoane și jumătate la Barcelona, Lewandowski a înscris 105 goluri și a oferit 20 de assist-uri în 156 de meciuri, fiind un jucător esențial pentru echipă. În actualul sezon, polonezul a marcat de patru ori în nouă apariții.

Încă o veste proastă pentru FC Barcelona înainte de El Clasico!
Încă o veste proastă pentru FC Barcelona înainte de El Clasico!
Deja lipsită de mai mulţi jucători importanţi, FC Barcelona a anunţat, marţi, că atacantul Robert Lewandowski a suferit o leziune la coapsa stângă şi este incert pentru următoarele...
Dat afară imediat după România - Austria. Cine este jucătorul care își caută echipă
Dat afară imediat după România - Austria. Cine este jucătorul care își caută echipă
Imediat după ce a pierdut meciul cu România de pe Arena Națională, David Alaba a mai primit o lovitură. Nu va mai continua la Real Madrid, echipă pentru care evoluează din 2021. Fundașul...
#Robert Lewandowski, #fc barcelona, #Real Madrid, #Atletico Madrid , #Barcelona
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Selecționerul naționalei revine cu o reacție și mai dură: "Rădoi să învețe să citească! El nu înțelege"
  2. Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski și-a dat acordul pentru transferul la rivală
  3. Lovitura pe care a primit-o Cristi Chivu înainte de marea întâlnire cu AS Roma, fosta lui echipă
  4. Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid
  5. Mircea Lucescu i-a dat răspunsul lui Mirel Rădoi: ”Am greșit când am spus că îl stimez”
  6. Mirel Rădoi îl distruge pe Mircea Lucescu: "Mi se pare șocant! Mizerii de genul ăsta trebuie să dispară"
  7. Tragedie în fotbal. Președintele clubului a fost împușcat mortal
  8. Osaka, tărâm românesc! Câți bani au câștigat româncele după calificarea în semifinale
  9. Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar
  10. Ion Țiriac acuză lăcomia jucătorilor: „S-a terminat cu sportul! Pierzi în primul tur și îți iei apartament”