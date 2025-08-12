Răsturnare de situație. Ce vrea să facă Robert Lewandowski: ”El a spus că da”

Marti, 12 August 2025
Răsturnare de situație. Ce vrea să facă Robert Lewandowski: ”El a spus că da”
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru ţara sa, a declarat, marţi, selecţionerul Poloniei, Jan Urban, după ce atacantul Barcelonei a părăsit echipa naţională pe fondul controversei privind decizia fostului selecţioner de a-l înlocui în funcţia de căpitan.

Urban a fost numit în iulie în locul lui Michal Probierz, care a demisionat în iunie pe fondul disputei legate de decizia sa de a-i retrage cel mai bun marcator din istoria Poloniei banderola de căpitan şi de a i-o înmâna lui Piotr Zielinski de la Inter Milano.

Polonia ocupă locul al treilea în grupa de calificare la Cupa Mondială, după Finlanda şi Olanda, iar Lewandowski este considerat vital pentru speranţele sale de a ajunge la turneul de anul viitor.

„Am vorbit cu Robert Lewandowski la telefon şi l-am întrebat dacă vrea să se întoarcă”, a declarat Urban pentru postul de radio privat RMF FM. "El a spus că da. Aşa că am făcut un pas înainte".

Întrebat despre posibilitatea ca Lewandowski să devină din nou căpitan, Urban a spus că discuţiile pe această temă sunt în curs.

"Nu aş vrea să vorbesc doar cu Robert, ci şi cu persoanele implicate Piotr Zielinski şi jucătorii din consiliul echipei. Decizia va fi a mea, dar aş vrea să îi ascult pe jucători şi să le aflu părerea", a mai spus noul selecţioner.

Următorul meci de calificare la Cupa Mondială al Poloniei este împotriva Olandei în deplasare pe 4 septembrie, înainte de a găzdui Finlanda trei zile mai târziu.

