Robert Lewandowski a fost prezentat oficial la Barcelona. Poate debuta în marele meci cu Real Madrid

Atacantul polonez Robert Lewandowski a fost prezentat oficial de clubul spaniol de fotbal FC Barcelona, miercuri, la Miami, unde catalanii se află într-un turneu de pregătire, afirmând că are "întotdeauna foame de succese" şi vrea să ofere cât mai multe victorii clubului cu care a semnat pe cinci ani, informează AFP.

"S-a muncit din greu pentru a ajunge în acest moment, dar am reuşit", a declarat jucătorul de 33 de ani în legătură cu transferul său.

"Am întotdeauna foame de succese, am o mentalitate de învingător. Este o nouă provocare pentru mine şi deja am putut vedea că echipa are un potenţial mare", a adăugat el.

"Sunt multe calităţi aici şi vreau să dau tot ce este mai bun pentru club. Sunt pregătit", a conchis Lewandowski.

La rândul său, preşedintele Barcei, Joan Laporta, a fost prezent alături de noua sa vedetă şi a afirmat că aşteaptă mult de la cel care a înscris 344 de goluri în 375 de meciuri în cei opt ani petrecuţi la Bayern.

"Sunt mari aşteptări de la tine. Tu eşti un star al fotbalului", a afirmat Laporta.

Lewandowski ar putea debuta sub culorile "blaugrana" în acest weekend, în meciul amical de la Las Vegas, contra lui Real Madrid.

Robert Lewandowski, fostul atacant al echipei germane de fotbal Bayern Munchen, a semnat marţi un contract cu FC Barcelona valabil până în 2027, pentru suma de 45 de milioane de euro, plus 5 milioane bonusuri.

Lewandowski s-a alăturat noilor săi coechipieri la Miami, unde FC Barcelona a început în această săptămână un turneu american având în program patru meciuri, marţi cu Inter Miami FC la Miami (6-0), cu Real Madrid duminică la Las Vegas, cu Juventus Torino pe 27 iulie la Dallas şi cu New York Red Bulls pe 31 iulie la New York.

Acesta este al patrulea transfer estival pentru FC Barcelona, după Franck Kessie (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), veniţi liberi de contract, şi Raphinha (Leeds), recrutat pentru 70 de milioane de euro.

Robert Lewandowski a refuzat să negocieze cu alte cluburi, precum Paris Saint-Germain sau Chelsea Londra, ca urmare a dorinţei sale de a se transfera la FC Barcelona.

Lewandowski a vrut să plece în această vară de la Bayern, după opt sezoane petrecute pe Allianz Arena, iar prioritatea sa a fost de a-şi continua cariera pe Camp Nou.

Lewandowski era legat prin contract de Bayern Munchen până în iunie 2023, iar săptămâna trecută îşi reluase antrenamentele alături de colegii săi de la echipa germană.

