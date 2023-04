Acuzații grave între concurenții de la Survivor: ”E foarte ok, doar că nu leagă limba de creier”

În calitate de fost concurent la Survivor, Mihai Zmărăndescu (fiul lui Cătălin Zmărăndescu) a comentat ultimele evenimente de la show-ul care merge mai departe în Republica Dominicană.

Astfel, Mihai Zmărăndescu s-a arătat dezamăgit de ultima eliminare, cea a lui Alin Chirilă din tabăra Războinicilor, atacându-l în același timp pe barmanul Robert Moscalu, rămas în competiție.

”Alin ar fi trebuit, dacă nu câștiga emisiunea pe voturi, să câștige emisiunea din punct de vedere sportiv. Pentru că el a fost și este cel mai bun sportiv pe care Survivor l-a avut timp de patru sezoane în România. Cred că nu prea o să mai fie vizualizată așa emisiunea”, a declarat Zmărăndescu pentru Fanatik.ro.

”Cu Robert am avut și eu un scandal. Robert este un băiat foarte ok, foarte de treabă, doar că nu leagă limba de creier când vorbește. Și asta e o problemă majoră pe care o are și ar trebui să și-o rezolve”, a mai spus Mihai Zmărăndescu.