Noi tensiuni în coaliție după informațiile că Robert Negoiță a construit drumuri peste țevile de gaz: „Mă îngrijorează profund inconștiența cu care tratează siguranța oamenilor”

Deputatul PNL Andrei Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și președinte al organizației Sector 3 a PNL, a lansat un atac la adresa primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, după scandalul privind drumurile construite peste țevile de gaze. Baciu susține că, în mod normal, Negoiță ar trebui să demisioneze.

„E grav. Și trebuie spus clar. Când am văzut materialul apărut în presă, mi s-a părut de necrezut nivelul de inconștiență din acțiunile primarului Negoiță. După declarațiile inginerilor de la Transgaz, devine limpede: s-au făcut lucrări de construcție peste o infrastructură care transportă gaz, fără avizul autorităților competente. Așa ceva nu e doar iresponsabil. Este periculos. Sincer, mă îngrijorează profund inconștiența cu care primarul Sectorului 3 tratează siguranța oamenilor. În mod normal, în urma unor asemenea fapte, un om cu bun-simț și-ar da demisia. S-ar organiza alegeri, iar pe 7 decembrie locuitorii din Sectorul 3 ar putea alege un om care gândește și acționează cu responsabilitate – nu pe cineva ale cărui decizii și reacții devin tot mai incoerente și periculoase”, susține Baciu, într-o postare pe Facebook.

„Câte lucruri mai poate face primarul Negoiță în afara legii, fără ca nimeni să reacționeze? Până unde putem merge cu tăcerea și acceptarea?” se întreabă deputatul, care susține că a transmis adrese oficiale către: Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Transgaz, Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București.

„Este esențial să aflăm gravitatea exactă a situației și să avem o imagine clară a riscurilor.

Voi publica integral răspunsurile primite, imediat ce vor sosi. Pentru că, dacă autoritățile locale acționează cu inconștiență, noi ceilalți trebuie să acționăm cu responsabilitate și luciditate. Și ca să înțelegeți până unde merge inconștiența, omul - confruntat cu faptele - a spus aseară următorul lucru: „Nu strada noastră e pe țeava lor, Țeava lor e sub strada noastră”

În condițiile în care realitatea este exact invers: țevile erau acolo de zeci de ani, iar el a construit peste ele, fără avizul Transgaz. Asta nu mai e doar lipsă de responsabilitate - e pericol public”, scrie Baciu.

Reacția vine după ce o investigație Recorder arată că, în Sectorul 3 al Capitalei, la ordinul primarului Robert Negoiță au fost construite, în ultimii ani, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, fără respectarea normelor legale de siguranță.

Potrivit jurnaliștilor, aceste lucrări ilegale deservesc ansambluri imobiliare recente și pun în pericol locuitorii din zonă, existând riscul apariției unor fisuri sau chiar explozii.

Conform Recorder, drumurile au fost construite pentru a facilita accesul la noile ansambluri rezidențiale ridicate în ultimul deceniu în zona Brățării, din estul Bucureștiului. Primăria nu a obținut avizele necesare de la Transgaz, care notificase administrația locală încă de la începerea lucrărilor.

Transgaz a avertizat în repetate rânduri Primăria Sectorului 3 încă de la începerea lucrărilor, însă instituția a ignorat sesizările. Drept urmare, compania de stat a dat în judecată administrația locală, acuzând încălcarea legislației și a normelor de protecție a infrastructurii energetice.

Reacția lui Negoiță

Robert Negoiță le-a răspuns locuitorilor care l-au confruntat pe tema dezvăluirilor Recorder.

„Au venit aici cu o temă și nu mă lasă să vorbesc”, a spus edilul, adăugând că „drumurile astea au fost aici dintotdeauna”. În acel moment, mai mulți cetățeni l-au contrazis: „nu e adevărat, a fost porumb, stau aici de atâția ani”.

Negoiță a continuat, susținând că responsabilitatea protejării conductelor de gaz revine companiei Transgaz.

„Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla e plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava pentru că nu este nici a mea, nici a dumneavoastră”, a declarat primarul, în timp ce unii cetățeni l-au contrazis.

