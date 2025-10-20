Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Traficul poate produce fisuri în conducte: ”Nu mai rămâne nimic aici”

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:50
792 citiri
Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Traficul poate produce fisuri în conducte: ”Nu mai rămâne nimic aici”
Primaria Sectorului 3 a construit mai multe drumuri peste magistrale de gaz FOTO Primaria sectorului 3

În Sectorul 3, primarul Robert Negoiță a ordonat construirea ilegală a mai multor drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, ignorând avertismentele Transgaz și normele de siguranță, ceea ce expune zona la risc de fisuri și explozii. Drumurile deservesc ansambluri imobiliare recente, iar Primăria este acum dată în judecată pentru încălcarea legislației.

La ordinul primarului s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, iar un raport de expertiză obținut de Recorder arată că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate.

Transgaz avertizează că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie. “Nici nu vreau să mă gândesc… nu mai rămâne nimic aici”, a declarat unul dintre specialiștii Transgaz, pentru sursa citată. De altfel societatea nu și-a dat avizul pentru drumurile în cauză care deservesc ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brățării, din estul Bucureștiului.

Transgaz a notificat administrația locală încă de la începerea lucrărilor, însă Negoiță nu a ținut cont de aceste sesizări. Drept urmare, Transgaz a dat în judecată Primăria Sectorului 3.

„Interesele lui sunt mai importante decât orice altceva în sector”, spune un avertizor de integritate din Primăria Sectorului 3. Acesta a acceptat să vorbească doar sub protecția anonimatului, de teama răzbunării primarului PSD, pe care, observă el, nu-l atinge nicio instituție a statului.

Recorder a scris recent despre o altă situație în care Robert Negoiță a sfidat legile și a construit un drum din bani publici pe terenul unde fratele său construiește un ansamblu imobiliar.

