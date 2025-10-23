Primarul Robert Negoiță, răspuns „în doi peri” când este întrebat de locuitori de ce a construit drumuri peste magistralele de gaz, punând populația în pericol VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 12:54
Primarul Robert Negoiță, răspuns „în doi peri” când este întrebat de locuitori de ce a construit drumuri peste magistralele de gaz, punând populația în pericol VIDEO
Robert Negoiță a răspuns locuitorilor FOTO captură Facebook

O investigație Recorder arată că, în Sectorul 3 al Capitalei, la ordinul primarului Robert Negoiță au fost construite, în ultimii ani, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, fără respectarea normelor legale de siguranță. Potrivit jurnaliștilor, aceste lucrări ilegale deservesc ansambluri imobiliare recente și pun în pericol locuitorii din zonă, existând riscul apariției unor fisuri sau chiar explozii.

Transgaz a avertizat în repetate rânduri Primăria Sectorului 3 încă de la începerea lucrărilor, însă instituția a ignorat sesizările. Drept urmare, compania de stat a dat în judecată administrația locală, acuzând încălcarea legislației și a normelor de protecție a infrastructurii energetice.

Într-o filmare publicată pe „Grup de Inițiativă Civică Pallady”, Robert Negoiță le-a răspuns locuitorilor care l-au confruntat pe tema dezvăluirilor Recorder. „Au venit aici cu o temă și nu mă lasă să vorbesc”, a spus edilul, adăugând că „drumurile astea au fost aici dintotdeauna”. În acel moment, mai mulți cetățeni l-au contrazis: „nu e adevărat, a fost porumb, stau aici de atâția ani”.

Primarul dă vina pe Transgaz

Negoiță a continuat, susținând că responsabilitatea protejării conductelor de gaz revine companiei Transgaz.

„Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla e plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava pentru că nu este nici a mea, nici a dumneavoastră”, a declarat primarul, în timp ce unii cetățeni l-au contrazis.

”Ne-am pierdut orice urmă de respect pentru acest om”

"Se poate auzi pe filmare momentul în care ne-am pierdut orice urmă de respect pentru acest om. Părinți și bunici au venit la întâlnirea organizată de primar să afle ce se va întâmpla cu șoselele construite peste magistrala de gaze iar domnul Robert Negoiță i-a acuzat că au venit cu o “temă”. Noi ne propusesem să întrebăm de spații verzi, dar nu am mai făcut-o pentru a exista timp pentru o problemă mult mai gravă - aceea a subiectului investigației Recorder. Cum poți să te gândești că singurul motiv al oamenilor care locuiesc în apropierea magistralei și a șoselelor construite fără avizul Transgaz peste aceasta e să te pună în dificultate, ca să dai prost într-o filmare? Cine sunt oamenii din jurul acestui om care fie îi validează această perspectivă deformată asupra unei probleme extrem de grave sau care i-au livrat aceste talking points stupide? Domnule primar, nu e deloc normal ca un cartier întreg să se culce și să se trezească cu teama unei explozii în suflet, cu gândul că și-au luat credit pentru un apartament fix pentru a avea loc să crească un copil și l-au adus în mijlocul pericolului, pentru că dvs. ați vrut să se construiască mult, cât mai mult, și fără respectarea unor norme de siguranță și de urbanism de bun-simț", scriu cei de la „Grupul de Inițiativă Civică Pallady”, cei care publicat și filmarea cu Negoiță.

Conform Recorder, drumurile au fost construite pentru a facilita accesul la noile ansambluri rezidențiale ridicate în ultimul deceniu în zona Brățării, din estul Bucureștiului. Primăria nu a obținut avizele necesare de la Transgaz, care notificase administrația locală încă de la începerea lucrărilor.

