Cel mai bogat primar din Capitală susține că poate trăi 3 zile cu 46 de lei. Averea impresionantă pe care o deține

Cel mai bogat primar de sector, Robert Negoiță, susține că poate trăi timp de trei zile cu 46 de lei. Invitat la o emisiune la Kanal D, Negoiță, primarul Sectorului 3, a susținut că nu cheltuiește și că locuiește într-un apartament cu două camere.

„Chiar nu cheltuiesc. Până să vin la dumneavoastră la emisiune, mă luase foamea. Am intrat într-un magazin de cartier și am dat 46 de lei și am cumpărat cât să mănânc trei zile. Nu consum mult. Și da, în continuare locuiesc într-un apartament cu două camere. Nu mi se pare deloc de bun simț să cheltuiești”, a susținut primarul.

Realizatorul emisiunii l-a întrebat câți bani cash are, în acel moment, la el a zis: „Cred că am vreo 2.000 de lei, poate 3.000 lei, dar sunt albaștri de la blugi pentru că îi am demult timp acolo, îi am să-i țin să fie”.

În 2012, când a ajuns prima oară la conducerea Sectorului 3, Robert Negoiță avea – în declarația de avere – nu mai puțin de 111 apartamente pe care le construise în cartierul Confort City. Potrivit declarațiilor sale de avere din perioada 2015 – 2017, apartamentele i-au fost executate silit de ANAF și de bănci și au ajuns la diverse firme și persoane fizice.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, depusă în 2023, Negoiță nu mai are niciun apartament. Deține în continuare: 14 terenuri agricole, 11 terenuri intravilane, 4 case și alte câteva construcții a căror destinație nu e precizată, în Popești Leordeni și Voluntari, acțiuni în valoare de 52 de milioane lei la firme de familie.

A declarat un salariu net de 185.736 lei/an pentru activitatea de primar de sector și un venit net de 23.341 de lei anual ca membru în Comitetul European al Regiunilor. Per total, în medie, e vorba despre un venit de circa 17.500 lei net/lună. Primarul a declarat și datorii în valoare de 58,5 milioane de euro.