Bilanț de primar. Ce a făcut Robert Negoiță în ”cel mai verde sector” al Capitalei, ajuns recunoscut pentru pavele și borduri

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se află la al treilea mandat și a anunțat deja că intenționează să își continue activitatea în administrația locală. Numele său a fost vehiculat și printre posibilii candidați la Primăria Capitalei, dar anunțul Gabrielei Firea de miercuri, 28 februarie, spulberă această posibilitate, ea fiind desemnată de organizația PSD București drept unic candidat din partea social-democraților.

Candidatura lui Negoiță la primăria Sectorului 3, în 2020, a fost centrată pe conflictele de la vremea respectivă cu Gabriela Firea, încă în funcție la Primăria Capitalei, și pe desprinderea de PSD. Acesta a fost susținut de Victor Ponta și Alianța Pro București și a câștigat un nou mandat de primar.

Cu toate acestea, edilul a găsit timp să facă și promisiuni electorale punctuale pentru viitorul Sectorului 3. Ziare.com a analizat câteva dintre aceste promisiuni care au fost finalizate, într-un fel sau altul, în anii de mandat.

Proporțiile între spații verzi, parcări și calitatea copacilor plantați

Negoiță a fost adesea acuzat că tot Sectorul 3 se rezumă la pavele schimbate la foc automat, chiar fără să fie necesar, și că nu ține cont de importanța spațiului verde. Cu toate acestea, într-un interviu din campania din 2020, acesta declara că regulile sunt respectate.

"Adevărul este că noi am încercat un sistem pe care îl promovăm în continuare, avem alei, parcări și spațiu verde în același timp. Dacă am intrat pe pământ să facem parcări, bilanțul e plus de spațiu verde.

Avem pepinieră proprie. Unii speculează în ticăloșenie că noi parcăm copaci, că nu știu de unde îi luăm.", declara Robert Negoiță pentru Hotnews.ro în 2020.

Cel mai recent caz este al celebrilor palmieri din Sectorul 3.

Nicușor Dan i-a eliminat pe cei care fuseseră plantați de Negoiță în Piața Unirii dar, după această controversă, Negoiță a luat decizia de a amenaja o seră exotică la Hala Laminor.

Acesta a mai spus și că va planta 300 de palmieri rezistenți la ger prin tot Sectorul 3. Tot în această mini-grădină ar urma să crească și lămâi, banani, cactuși, bambus, leandri, dar și alte specii de palmieri, a mai spus Negoiță.

Unii dintre acești copaci au fost plantați și în fața primăriei.

Prea multă culoare și prea multe borduri

În ceea ce privește asfaltarea în zonele verzi și bordurile, Robert Negoiță spunea că "era nevoie să fie schimbate”.

”În Vitan, erau bordurile care se dezaxaseră. Soluția pe care am ales-o, că am fugit de boruri, a fost să facem o diafragmă, să o vopsim, să fugim de acest gri. Nu sunt perfect. Avem nevoie și de beton, și de pavele, și de asfalt. Nu trebuie să fugim de chestiunile astea."

Nici în acest mandat nu a renunțat la această strategie, dar Negoiță susține că pavelele și bordurile ajung să fie schimbate mult prea des ”din cauza lipsei de comunicare cu Primăria Capitalei”.

De asemenea, acuză că Nicușor Dan nu i-ar mai răspunde la telefon de un an.

Video integral cu reproșurile primarului:

Pe de altă parte, după ce a vrut să dezafecteze tronsonul din Sectorul 3 al secției feroviare 801 Titan Sud-Oltenița, primarul Robert Negoiță a pus pavele pe calea ferată.

S-a întâmplat în zona Policolor (Bulevardul Theodor Pallady), unde între șinele unei căi ferate industriale au fost montate pavele colorate. În campania electorală din 2020, Robert Negoiță a venit cu promisiunea extinderii liniei de metrou de la Republica la Cățelu, lucru care însă nu s-a mai întâmplat, potrivit B365.ro.

Primăria însă a pus noi pavele și pe peronul gării din stația Titan Sud.

De asemenea, la începutul lunii februarie 2024, Robert Negoiță a vrut să mute din fața Primăriei Sectorului 3, fără autorizație, stâlpii de la rețeaua de contact a tramvaielor STB.

Nicușor Dan a dispus oprirea lucrărilor și l-a somat să aducă domeniul public la starea inițială. Amenda primită de primărie este de 10.000 de lei și se prevede sistarea lucrărilor, potrivit G4Media.

Derdeluș sau Aqua Parc în Parcul Pantelimon? Paza în parcul IOR

Primăria Sectorului 3 a investit până acum într-un complex care ar urma să devină zonă de agrement, peste 160 milioane lei, adică 32 milioane de euro. Instituția vrea să concesioneze Aqua Parc pe 35 de ani unui operator privat, care să continue investițiile. Despre Aqua Parcul din Parcul Pantelimon, edilul spunea în campanie că:

"E cel mai nimerit să fie în parc. (...) E un minus că nu au un Aqua Park în Central Park (din New York-n.r.) Cât înseamnă 3.000 de metri din 400.000? Noi afectăm mai puțin de 1%. Vorbim de clădire. Azi Parcul Pantelimon e în continuare parc pentru că noi l-am smuls din ghearele mafiei imobiliare.", declara Robert Negoiță.

Proiectul nu ar urma să fie finalizat până la final de mandat pentru că ar fi apărut lucrări care nu au fost prevăzute inițial, este scuza invocată de edil.

O altă promisiune legată de un "derdeluș" în Parcul Pantelimon nu a fost onorată de asemenea, iar proiectul a picat după ce mormanul de moloz care fusese depozitat acolo a început să fie scos, la începutul lui 2023, fără a fi fost folosit în vreun fel."Derdelușul" începuse să fie construit în vara lui 2019, înainte de începerea celui de-al treilea mandat.

Video cu situația din parc, (dronă) România Curată:

Zona retrocedată a parcului IOR a fost un alt subiect controversat. Defrișările și incendiile din perimetrul respectiv au atras o amendă de record de 35 de milioane de euro din partea Primăriei Capitalei.

Negoiță a fost întrebat de Europa Liberă dacă va monta camere de supraveghere în zona retrocedată, însă acesta a declarat pentru sursa citată că le va amplasa abia după ce va transforma și zona cu pricina în parc. Deși în Sectorul 3 sunt instalate 1.200 de camere performante, doar una singură acoperă un colț din fostul parc, adică este poziționată mult prea departe pentru a cuprinde toate cele 12 hectare ale zonei retrocedate, mai arată Europa Liberă.

Revelion în pandemie și renovarea Halei Laminor

Printre obiectivele principale anunțate de Robert Negoiță în 2020 se aflau, în plină pandemie, protejarea sănătății cetățenilor și investiții majore într-o fostă zonă industrială care include și actuala Hală Laminor.

În privința infectării cu Covid 19 acesta spunea că nu este o chestiune de tratat cu superficialitate.

"Înainte de orice, nu trebuie să ne panicăm. Cât am fost în izolare, am folosit timpul pentru a studia. Trebuie să ne ferim. Eu sunt imun cel puțin o perioadă. Am prieteni, cunoscuți, rude care au trecut prin chestiunea asta. Am auzit de cineva care avea cancer la plămâni care a contactat virusul și a decedat.", declara primarul.

Cu toate acestea, Sectorul 3 a fost singurul loc din București unde, deși au fost interzise toate petrecerile de Revelion, Primăria Sectorului 3 a preluat inițiativa în București și a organizat un eveniment în Parcul Titan pentru a intra în anul 2022.

Numit sugestiv, ”Speranță, din 3" (Sectorul 3 – n.red). Accesul a fost liber și nu s-a cerut certificat covid.

Hala Laminor a fost poate cea mai mare investiție din actualul mandat. Atât Revelionul de anul acesta cât și evenimentele în desfășurare între Valentine's Day și 3 martie au fost criticate din perspectiva siguranței la incendiu. Hala Laminor nu are o autorizație de securitate emisă de ISU.

Nici costurile nu sunt de ignorat, primăria a investit și urmează să mai investească un total de 133 de milioane de euro în Hala Laminor. Caietul de sarcini al seriei de investiții arată că primăria condusă de Robert Negoiță a estimat că va cheltui doar cu aceste concerte aproape 100 de mii de euro din bugetul local al instituției, potrivit Buletin de București.

Cheltuielile includ spațiu publicitar la marile televiziuni, cadouri personalizate și plata artiștilor.

În ceea ce privește faptul că terenurile de lângă Hala Laminor au fost achiziționate de fratele său, primarul în funcție spune că nu a reușit să contacteze alți investitori dispuși să activeze în Sectorul 3.

Transparență până la capăt

Primarul, confruntându-se deja cu acuzații pe tema transparenței, a declarat în campania din 2020 că promite o mai bună relație cu publicul, cu presa dar și cu consilierii locali.

"Primăria e cea mai transparentă instituție publică din România.

Primarul nu poate verifica tot. Sunt singurul primar care a trecut o hotărâre care să oblige publicarea contractelor și facturilor, altfel se consideră plată nelegală. Nu e nicio primărie din România care să aibă această reglementare. Dacă Guvernul, primăriile, CJ-urile cheltuie banii netransparent, asta e Africa, Honolulu.", spunea Robert Negoiță într-un interviu.

Lucru care nu s-a întâmplat. Atât presa, cât și consilierii locali care au dorit anumite detalii despre contracte au descoperit că acestea sunt fie arhivate, și greu de accesat, fie că site-ul instituției nu este funcțional.

Nici bugetul nu este la vedere, deși este pus în dezbatere publică.

Conform legii 273 din 2006, bugetul local trebuie publicat la cel târziu 15 zile după ce a fost publicat cel de stat. În cazul de faţă data limită era de 13 ianuarie 2024. Funcționarii Primăriei Sectorului 3 au publicat doar fragmente ale bugetului pe 2024.

Creșe, grădinițe și reabilitări de blocuri

Din punct de vedere al proiectelor noi, sunt peste 200 de blocuri prinse pe PNRR anual, iar primarul este în topul sectoarelor din Capitală la acest capitol, afirmând public că ar fi și numărul unul din țară.

"Noi, în Sectorul 3, am reabilitat mai multe blocuri decât s-a reabilitat în tot restul ţării, la un loc. În alte zone nu s-a făcut mare lucru!" a declarat Robert Negoiță în calitate de președinte al Asociației Municipiilor din România la digi24.ro.

La capitolul creșe și grădinițe, Primăria Sectorului 3 se află pe primul loc în Capitală ca număr de locuri, dar nu sunt suficiente pentru a acoperi necesarul, cel puțin pe timpul verii, pentru părinții care nu au cu cine să își lase copiii în vacanță.

"Nu există vreo cerere din Sectorul 3 şi din afara Sectorului 3 neonorată în Sectorul 3, dar pe perioada verii avem o problemă cu personalul. Ce poate face primăria? Că nu avem o fabrică de dascăli", a spus Robert Negoiţă.