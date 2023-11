Partenerul de pescuit al lui Adrian Năstase, condamnat cu suspendare. De ce au scăpat de pușcărie artizanii unei țepe de 8 milioane de lei din fonduri europene MOTIVARE

Afaceristul Robert Dumitru Răduță – prietenul și partenerul de pescuit al lui Adrian Năstase în anii 2000 – a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare în Dosarul Sturionul, în care a fost judecat pentru o fraudă cu fonduri europene de 8,5 milioane de lei în dauna Ministerului Agrculturii. Un singur inculpat merge la închisoare în acest dosar, dar numai din motivul că mai avea o condamnare pentru același gen de fapte.

Curtea de Apel București i-a iertat de pușcărie, pe data de 01.11.2023, pe toți inculpații di n Dosarul Sturionul, pentru „circumstanțe atenuante” și pentru că „se află la primul conflict cu legea penală” și „sunt integrați familial și profesional”.

Afaceristul Robert Răduță senior și pe alți 6 inculpați – printre care și fiul afaceristului, Robert Răduță junior – fuseseră trimiși în judecată de DNA pentru infracțiuni de fraudă cu fonduri europene comise în 2011, atunci când au cerut pe firma Sturio Farm SA finanțare din fonduri europene pentru o „Fermă de creștere intensivă a sturionilor”.

Din actele dosarului reiese că reprezentanții Sturio Farm SA au încheiat contracte fictive cu societăți de consultanță, în scopul de a putea justifica cereri de fonduri nerambursabile de la Ministerul Agriculturii, obținând în acest fel 8,5 milioane de lei.

Ads

Robert Dumitru Răduță (sr.). s-a ales cu 3 ani de închisoare cu suspendare. El este cunoscut drept un apropiat al lui Adrian Năstase și Ion Țiriac și se învârte în cercurile de pescuit și vânătoare. De la începutul anilor 2000 Răduță a reușit, cu susținerea PSD, să concesioneze lacul de la Sărulești și să se extindă în Delta Dunării, unde deținea și un hotel.

El este cunoscut drept un apropiat al lui Adrian Năstase și Ion Țiriac și se învârte în cercurile de pescuit și vânătoare. De la începutul anilor 2000 Răduță a reușit, cu susținerea PSD, să concesioneze lacul de la Sărulești și să se extindă în Delta Dunării, unde deținea și un hotel. Valentin Buksz a primit și el 3 ani de închisoare cu supendare. Acesta este fostul șef al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din cadrul Ministerului Agriculturii în vremea guvernului Boc. După ce s-a retras din funcție, Valentin Buksz și-a deschis Piața de Pește „Delfinul” din București.

Din ce motiv au scăpat toți inculpaţii cu pedepse minime

Ziare.com a consultat motivarea deciziei Curții de Apel București din data de 01.11.2023, pentru a vedea de ce au scăpat toți inculpaţii din Dosarul „Sturionul” cu pedepse cu suspendare:

Ads

„În încadrarea juridică a infracțiunii, instanța de fond nu a reținut forma continuată, ci forma simplă, unicitatea infracțiunii fiind dată de faptul că inducerea în eroare a autorității contractante s-a făcut în scopul obținerii pe nedrept de fonduri pentru un singur proiect , chiar dacă au fost depuse trei cereri de rambursare și au fost efectuate trei plăți aferente, prejudiciul fiind unic – 8.191.199 lei , neavând relevanță că sumele au fost acordate în trei tranșe, prejudiciu care se încadrează în noțiunea de,, consecințe deosebit de grave”.

, chiar dacă au fost depuse trei cereri de rambursare și au fost efectuate trei plăți aferente, , neavând relevanță că sumele au fost acordate în trei tranșe, prejudiciu care se încadrează în noțiunea de,, consecințe deosebit de grave”. Fiind vorba despre o faptă săvârşită în cadrul unei proceduri de obţinere a fondurilor europene, este evident că sumele de bani obţinute pe nedrept au caracter de fonduri europene , esenţial pentru reţinerea infracţiunii fiind ca rezultatul obţinut să fie aceste fonduri, iar nu caracterul sumelor de bani cu care a fost iniţiat proiectul anterior depunerii cererilor de rambursare.

, esenţial pentru reţinerea infracţiunii fiind ca rezultatul obţinut să fie aceste fonduri, iar nu caracterul sumelor de bani cu care a fost iniţiat proiectul anterior depunerii cererilor de rambursare. Curtea va dispune condamnarea tuturor inculpaților pentru infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată, probele administrate dovedind dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele imputate există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite de aceștia.

La individualizarea pedepselor care vor fi aplicate inculpaților, Curtea va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptelor , împrejurările şi modalitatea de comitere, ținând seama totodată de cuantumul ridicat al prejudiciului, care nu a fost acoperit , precum şi de circumstanțe personale favorabile ale inculpaților , care, cu excepția inculpatului (Minea Mihăiță – n.r.), se află la primul conflict cu legea penală, și care sunt integrați familial și profesional.

, împrejurările şi modalitatea de comitere, , , care, cu excepția inculpatului (Minea Mihăiță – n.r.), se află la primul conflict cu legea penală, și care sunt integrați familial și profesional. Astfel, în privința inculpaților (Barbu Daniel, Buksz Valentin și Răduță Dumitru Robert – n.r.), Curtea va aplica pedepse de 3 ani închisoare, și anume, minimul special prevăzut de lege, aceștia fiind cei care au avut o contribuție esențială în inițierea și derularea proiectului finanțat, coordonând întreaga activitate infracțională, luând deciziile care se impuneau și controlând societățile comerciale participante.

în inițierea și derularea proiectului finanțat, coordonând întreaga activitate infracțională, luând deciziile care se impuneau și controlând societățile comerciale participante. Referitor la inculpații (Negoiță Mihaela, Minea Mihăiță, Enăchescu Vlad Celestin și Răduță Robert – n.r.), Curtea constată că aceștia au reprezentat niște pioni , coordonați de ceilalți trei inculpați mai sus menționați, care au profitat de ascendentul pe care îl aveau asupra acestora în virtutea unor relații profesionale, de prietenie sau de rudenie/afinitate, însă fără de care realizarea proiectului de finanțare nu ar fi fost posibilă, Curtea reținând în favoarea lor circumstanța atenuantă (…) cu consecința reducerii cu o treime a limitelor speciale ale pedepsei, aplicând pedepse de 2 ani închisoare - minimul special prevăzut de lege redus cu o treime.

, coordonați de ceilalți trei inculpați mai sus menționați, care au profitat de ascendentul pe care îl aveau asupra acestora în virtutea unor relații profesionale, de prietenie sau de rudenie/afinitate, însă fără de care realizarea proiectului de finanțare nu ar fi fost posibilă, Curtea reținând în favoarea lor circumstanța atenuantă (…) cu consecința reducerii cu o treime a limitelor speciale ale pedepsei, aplicând pedepse de 2 ani închisoare - minimul special prevăzut de lege redus cu o treime. Curtea va suspenda executarea pedepselor sub supraveghere, (…) apreciind că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea acesteia în regim de detenți e, în raport cu persoana inculpaților, cu conduita avută anterior comiterii faptelor, față de posibilitățile de îndreptare și trecerea unei perioade mari de timp de la data săvârșirii faptelor, măsurile de supraveghere și obligațiile impuse pe durata termenului de supraveghere constituind garanții în acest sens.

e, în raport cu persoana inculpaților, cu conduita avută anterior comiterii faptelor, față de posibilitățile de îndreptare și trecerea unei perioade mari de timp de la data săvârșirii faptelor, măsurile de supraveghere și obligațiile impuse pe durata termenului de supraveghere constituind garanții în acest sens. Curtea constată că inculpatul (Minea Mihăiță – n.r.) a fost liberat condiţionat la data de 19.09.2023 din executarea pedepsei rezultante de 3 ani şi 4 luni închisoare (…) rămânând un rest de executat de 430 zile. Pedepsele contopite în pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare, din executarea căreia a fost liberat condiţionat, sunt concurente cu pedeapsa care se va aplica în cauză, urmând a fi contopite cele trei pedepse, pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta fiind de 4 ani închisoare.

Pedepsele contopite în pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare, din executarea căreia a fost liberat condiţionat, sunt concurente cu pedeapsa care se va aplica în cauză, urmând a fi contopite cele trei pedepse, pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta fiind de 4 ani închisoare. Cu privire la latura civilă a cauzei, Curtea constată că persoana vătămată Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.547.022 lei.

Toți inculpaţii din prezenta cauză au participat prin acte de executare sau prin acte de sprijinire la fapta ilicită constând în folosirea de către S.C. Sturio Farm S.A. , prin reprezentanţii săi, de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin AMPOP, iar consecinţa acestei participări a inculpaţilor persoane fizice la fapta persoanei juridice a fost obţinerea de către aceasta a sumei de 8.191.199,88 lei.

, prin reprezentanţii săi, de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin AMPOP, iar consecinţa acestei participări a inculpaţilor persoane fizice la fapta persoanei juridice a fost obţinerea de către aceasta a sumei de 8.191.199,88 lei. În consecință, sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale pentru toţi inculpaţii judecaţi în prezenta cauză , aceștia răspunzând în solidar la repararea prejudiciului.

, aceștia răspunzând în solidar la repararea prejudiciului. S-a solicitat obligarea inculpaților în funcție de contribuția acestora la activitatea infracțională, însă, la momentul săvârşirii fiecărui act de complicitate, fiecare dintre inculpaţi cunoştea valoarea contractului de finanţare, implicit, prevăzând faptul că prin falsificarea realităţii pot fi obţinute beneficii ilicite de către S.C. Sturio Farm SA cu mult mai mari decât limita de la care se poate reţine forma agravată a infracțiunii prevăzute de art. 18 ind.1 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000.

cu mult mai mari decât limita de la care se poate reţine forma agravată a infracțiunii prevăzute de art. 18 ind.1 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000. (Instanța – n.r.) va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi va obliga în solidar inculpaţii S.C. Sturio Farm S.A. și (inculpaţii persoane fizice – n.r.) la plata către partea civilă a sumei de 8.191.199,88 lei, reprezentând suma totală plătită ca urmare a celor trei cereri de rambursare, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data plăţii fiecărei sume acordate şi până la data achitării efective a acestora”, se arată în motivare.

Ads

Sume rotite prin „firme de casă” pentru a cere fonduri nerambursabile

Procurorii notează în rechizitoriu că inculpaţii s-au folosit de un mecanism prin care au „rotit” sumele de bani prin diverse firme de consultanță, apoi au cerut rambursări ilegale de la Ministerul Agriculturii.

„ Aceiași bani au fost rotiți de mai multe ori prin conturile unor persoane fizice și persoane juridice , astfel încât să se creeze aparența că plățile s-au efectuat de către inculpata Sturio Farm SA către (firme – n.r.) într-un cuantum semnificativ mai mare decât cel real.

, astfel încât să se creeze aparența că plățile s-au efectuat de către inculpata Sturio Farm SA către (firme – n.r.) într-un cuantum semnificativ mai mare decât cel real. Aceeași concluzie rezultă și dacă examinăm operațiunile bancare atestate de cele trei extrase de cont depuse de Sturio Farm SA în sprijinul cererii de rambursare.

Ca urmare a cererii de rambursare nr. 01 depusă de inculpata Sturio Farm SA, Ministerul Agriculturii a plătit către aceasta, în data de 23.12.2011, suma de 3.253.557,66 lei, din care F.E.P. 75% - 2.440.168,25 lei, iar Bugetul Național 25% - 813.389,41 lei”, notează procurorii.

Ads

În cauză au fost efectuate cercetări în legătură cu plățile atestate de ordinele de plată depuse de inculpata Sturio Farm SA în sprijinul cererii de rambursare nr. 02.

„ Din aceste cercetări a rezultat că o sumă de bani de aproximativ 430.000 lei, a fost rotită în repetate rânduri prin conturile bancare ale Sturio Farm SA (și ale altor două firme – n.r.) astfel încât să se creeze aparența că societatea inculpată Sturio Farm SA a plătit o sumă mult mai mare de bani decât 430.000 lei, în vederea achitării unor facturi de avans.

astfel încât să se creeze aparența că societatea inculpată Sturio Farm SA a plătit o sumă mult mai mare de bani decât 430.000 lei, în vederea achitării unor facturi de avans. Ca urmare a cererii de rambursare nr. 02 depusă de inculpata Sturio Farm SA, Ministerul Agriculturii a plătit către aceasta în data de 25.05.2012 suma de 2.571.754,34 lei, din care F.E.P. 75% - 1.928.815,75 lei și Bugetul Național 25% - 642.938,59 lei”, mai rețin procurorii.

Oamenii „de paie” ai Mafiei Peștelui

Un alt aspect relevat de anchetă e că inculpata Negoiță Mihaela, administratorul SC Sturio Farm SA, era de fapt „omul de paie” al lui Răduță Sr., situație în care se aflau și alte persoane.

Ads

„La un moment dat (spre sfârșitul anului 2010), domnul Răduță (senior) mi-a spus că și-a făcut o firmă de consultanță. Mi-amintesc că mi-a zis următoarele: „Vreau să fac și eu bani ca domnul (…); mi-am făcut firmă de consultanță”. (…) La magazinul de pește al Sturio Farm SA se făceau glume cu privire la faptul că „Șoferu’” este patron de firmă. În acest context am aflat că (…) zis Șoferu’ figura ca administrator al firmei. (…) Înainte să fiu audiată la D.L.A.F. (Departamentul pentru Lupta Antifraudă), soția domnului (…) mi-a spus să-mi asum semnături care nu sunt ale mele; eu i-am spus că nu voi face acest lucru; în continuare, aceasta a replicat că nu mai are ce să discute cu mine; văzând acestea, eu m-am ridicat și am plecat din biroul domnului (…). În legătură cu această cerere de rambursare și documentele atașate acesteia, arăt că am semnat pe fiecare pagină a cererii, respectiv pe fiecare document atașat cererii, dar doar pentru certificare, semnăturile mele regăsindu-se în josul paginii fiecărui astfel de document. Am semnat această cerere și documentele aferente ei în condițiile arătate mai sus, nu din proprie inițiativă, ci la solicitarea altora. Nu am citit aceste documente înainte să le semnez și ștampilez pentru certificare”, a declarat inculpata Mihaela Negoiță.

Ads