A murit marele actor Robert Redford VIDEO
Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit marți, 16 septembrie 2025, la vârsta de 89 de ani.

Informația este transmisă de agenția Reuters, care preia o informație apărută în ziarul New York Times.

Decesul a fost anunțat de Cindi Berger, directoarea generală a agenției de publicitate Rogers & Cowan PMK. Ea a spus că faimosul actor a murit în somn, dar nu a oferit o cauză specifică, informează Hotnews.

Ca actor, Robert Redford s-a remarcat în filme precum „Butch Cassidy şi Sundance Kid”, „The Way We Were”, „The Sting”, „Three Days of the Condor” şi „All the President’s Men”. Ultima sa apariţie în calitate de actor a fost în „Avengers: Endgame”.

Redford a fost și producător executiv în proiecte de televiziune, cel mai recent fiind thrillerul „Dark Winds”.

„Este un actor foarte instinctiv şi impulsiv”, declara, despre Redford, o altă celebritate, regizorul și producătorul Sydney Pollack, pentru Variety, în anul 2002. „Nu cred că există ceva studiat sau premeditat în munca lui. Este opusul actorului care vrea să repete şi să fixeze lucrurile”, explica Sydney Pollack (decedat, la rândul lui, în anul 2008).

Robert Redford, actor, regizor, producător şi filantrop, s-a născut pe 18 august 1936, în orașul Santa Monica din California. A jucat în peste 70 de filme de cinema și în producții de televiziune. Printre cele mai cunoscute au fost „Jeremiah Johnson" (1972), „Candidatul" (1972), „Cei mai frumoşi ani" ("The Way We Were") (1973), „Cacealmaua" ("The Sting") (1973) - rol pentru care a fost nominalizat la premiul Oscar.

Apoi, Redford a strălucit în „Marele Gatsby/ The Great Gatsby" (1974), „Marele Waldo Pepper/ The Great Waldo Pepper" (1975), „Cele trei zile ale Condorului/ Three Days of the Condor" (1975), „Toţi oamenii preşedintelui" (1976).

Robert Redford a primit premiul Oscar de două ori - în 1981, pentru regia filmului „Oameni obişnuiţi/ Ordinary People", şi în 2003, pentru întreaga sa activitate.

De asemenea, a mai primit șase trofee "Globul de Aur", un premiu César onorific, precum şi Legiunea de Onoare - cea mai înaltă decorație a Franţei.

În anul 2016, președintele Barack Obama l-a recompensat cu Presidential Medal of Freedom.

