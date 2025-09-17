Contul de Instagram al lui Robert Redford va fi închis „pentru a onora moștenirea sa”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 10:46
706 citiri
Contul de Instagram al lui Robert Redford va fi închis „pentru a onora moștenirea sa”
Robert Redford a murit FOTO: Instagram/robertredfordtheofficialpage

Pe pagina oficială de Instagram a lui Robert Redford a fost publicată declaraţia care confirmă vestea decesului său şi faptul că acest cont va fi şters.

„Cu profundă tristeţe anunţăm trecerea în nefiinţă a lui Robert Redford”, se arată în declaraţie, alături de un emoji cu o inimă frântă.

„În onoarea moştenirii sale, contul său de Instagram va fi şters”.

Într-una dintre ultimele sale postări pe reţelele de socializare, Redford le-a mulţumit fanilor săi.

„În primul rând, vreau să le mulţumesc fanilor mei care m-au însoţit la fiecare pas, de la Butch Cassidy la Ordinary People, iar sprijinul vostru a însemnat totul pentru mine. Dragostea voastră pentru munca mea mă ţine cu picioarele pe pământ şi mă face să fiu recunoscător”, scria în august Robert Redford, la împlinirea a 89 de ani.

Ștefan Floroaica, concurentul de la Asia Express, a izbucnit în lacrimi în timpul competiției: „Mi-e dor de ea”
Ștefan Floroaica, concurentul de la Asia Express, a izbucnit în lacrimi în timpul competiției: „Mi-e dor de ea”
La Asia Express, Ștefan Floroaica a lăsat emoțiile să iasă la iveală, dorul față de iubita sa, Sânziana Negru, devenind imposibil de ignorat. Însoțit de colegul său, Alexandru Ion, el a...
Anda Adam și soțul ei, în centrul unei controverse la Asia Express. Irina Fodor le-a atras atenția: „După ce voi vă găsiți cazare și se filmează…”
Anda Adam și soțul ei, în centrul unei controverse la Asia Express. Irina Fodor le-a atras atenția: „După ce voi vă găsiți cazare și se filmează…”
Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, fac parte dintre cuplurile care și-au asumat provocarea celui de-al optulea sezon al emisiunii Asia Express. În noua ediție difuzată de Antena 1,...
#Robert Redford, #a murit robert redford, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Un doctor si-a lasat pacientul pe masa de operatie ca sa intretina relatii intime cu asistenta. Acum, isi poate relua cariera in Anglia
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
DigiSport.ro
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din Bucuresti

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ștefan Floroaica, concurentul de la Asia Express, a izbucnit în lacrimi în timpul competiției: „Mi-e dor de ea”
  2. Anda Adam și soțul ei, în centrul unei controverse la Asia Express. Irina Fodor le-a atras atenția: „După ce voi vă găsiți cazare și se filmează…”
  3. Un ținut spectaculos din România, revalidat în patrimoniul UNESCO ca geoparc internațional. ”O încoronare a muncii susținute din ultimii 4 ani”
  4. Emma, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase, se mută într-o nouă locuință. Tânăra studiază la Universitatea Saint Andrews din Scoția
  5. Contul de Instagram al lui Robert Redford va fi închis „pentru a onora moștenirea sa”
  6. Alex Velea și Vincenzo Castellano, față în față la un eveniment. Cum a reacționat actualul partener al Antoniei la vederea fostului soț
  7. Horoscop zilnic. Miercuri, 17 septembrie. Zodia care ar trebui să evite jocurile de noroc
  8. Bancul zilei: Ce a desenat Ionel la școală
  9. Unde s-a ascuns Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului. În acel timp, femeia grav rănită era pe patul de spital
  10. Un mecanic a spart parbrizul mașinii unui client în timpul unei reparații de rutină. Cine trebuie să plătească? Dezbaterea lansată de proprietarul unui service auto VIDEO