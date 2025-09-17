Contul de Instagram al lui Robert Redford va fi închis „pentru a onora moștenirea sa”

Pe pagina oficială de Instagram a lui Robert Redford a fost publicată declaraţia care confirmă vestea decesului său şi faptul că acest cont va fi şters.

„Cu profundă tristeţe anunţăm trecerea în nefiinţă a lui Robert Redford”, se arată în declaraţie, alături de un emoji cu o inimă frântă.

„În onoarea moştenirii sale, contul său de Instagram va fi şters”.

Într-una dintre ultimele sale postări pe reţelele de socializare, Redford le-a mulţumit fanilor săi.

„În primul rând, vreau să le mulţumesc fanilor mei care m-au însoţit la fiecare pas, de la Butch Cassidy la Ordinary People, iar sprijinul vostru a însemnat totul pentru mine. Dragostea voastră pentru munca mea mă ţine cu picioarele pe pământ şi mă face să fiu recunoscător”, scria în august Robert Redford, la împlinirea a 89 de ani.

Ads