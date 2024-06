Un lider PNL cere plecarea PSD din Guvern și reluarea colaborării cu USR, inclusiv la prezidențiale: „Candidatul trebuie să fie anti-PSD”

Deputatul PNL Robert Sighiartău, vicepreşedinte naţional al formaţiunii, a subliniat într-o conferință de presă că profilul candidatului pentru alegerile prezidenţiale trebuie să se distingă de PSD, cerând o reconfigurare a Guvernului și a majorității parlamentare.

„Eu am spus şi la Poiana Braşov, în faţa colegilor mei, am spus şi în faţa preşedintelui partidului că partidul trebuie să se rupă de PSD. Dacă PNL nu se rupe de PSD, vom avea o problemă reală de a accede în turul doi (al alegerilor prezidenţiale - n.r.), pentru că inclusiv eu am luat 11.000 de voturi peste PNL în primul rând pentru că oamenii au văzut de la bun început că Robert Sighiartău este împotriva PSD. (...) Profilul candidatului la prezidenţiale trebuie să fie unul clar anti-PSD, să se distingă clar de PSD, în primul rând prin valori, prin principii, prin politicile pe care le promovează, astfel încât să ne asigurăm că această funcţie de preşedinte al României ajunge pe mâna unui om de dreapta, care în primul rând asigură, democratic, un echilibru al puterilor în stat. Pentru că dacă PSD preia funcţia de preşedinte, au toată puterea şi, când au toată puterea, îmi amintesc de acele vremuri în care Năstase cu Iliescu conduceau ţara şi se făceau foarte multe abuzuri", a afirmat Sighiartău, în conferinţa de presă.

Întrebat ce înseamnă ruperea, deputatul liberal a făcut referire la o reconfigurare a majorităţii parlamentare şi a Guvernului. „Înseamnă o reconfigurare a majorităţii parlamentare şi a Guvernului. Înseamnă inclusiv plecarea PSD de la guvernare, pentru că dacă vă uitaţi în 2020 pe rezultatul alegerilor parlamentare, o să vedeţi că majoritatea este anti-PSD, şi nu pro-PSD”, a argumentat Robert Sighiartău.

Deputatul liberal, vicepreşedinte al partidului, a mai spus că ar trebui iniţiate discuţii cu celelalte „forţe anti-PSD”, inclusiv cu USR, care să vizeze atât colaborarea la alegerile prezidenţiale, cât şi pentru cele parlamentare.

