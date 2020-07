Contracandidatul lui Negoita la Sectorul 3, Ana Ciceala (USR): A atacat-o pe Firea ca sa se disocieze de imaginea negativa a administratiei PSD

"Robert Negoita este un tradator care cerseste incredere. Nu ma intereseaza ca a tradat-o pe Gabriela Firea sau pe colegii lui din PSD . Oricum se merita unii pe altii. Ma intereseaza in schimb ca a tradat increderea celor care l-au votat. Si dupa ce i-a pacalit atatia ani, vine acum sa le cerseasca iar increderea. Dar sunt convinsa ca nu o va mai primi. Oamenii vor un primar corect, sincer, care sa respecte legea si, mai ales, sa ii respecte pe bucuresteni.Unul care nu face cheltuieli aberante si lucrari inutile, care nu infiinteaza companii pline de pile si prieteni si care nu ii dispretuieste pe oamenii simpli. Asta inseamna ca bucurestenii din Sectorul 3 nu il mai vor primar pe Robert Negoita. Indiferent de culoarea in care s-ar vopsi. Pentru cei care nu stiu, Robert Negoita a iesit din PSD , si-a facut un nou partid si a atacat-o pe Gabriela Firea intr-un efort disperat de a se disocia de imaginea negativa a administratiei PSD din Bucuresti", a scris Ciceala, joi, pe pagina sa de Facebook Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a anuntat joi lansarea Partidului Bucuresti 2020."Astazi lansam un partid nou. Il anuntam azi. (...) Este un moment de cotitura. Avem nevoie de un restart in Romania in general, iar in Bucuresti in mod special", a precizat Negoita, intr-o conferinta de presa.La inceputul lunii iulie, Robert Negoita a anuntat ca nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din aceasta toamna.