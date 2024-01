Robert Negoita il face pe Iohannis "baron local" si crede ca Bd.Unirii e mai frumos ca Champs-Elysees

Robert Negoita, primarul Sectorului 3 si vicepresedinte al PSD, respinge ideea de "baron local", dandu-l ca exemplu pe Klaus Iohannis, care dupa patru mandate de primar al Sibiului a ajuns presedinte.

Invitat duminica intr-o emisiune la postul B1TV, Robert Negoita s-a laudat cu realizarile sale de primar al Sectorului 3, printre care si amenajarea Bulevardului Unirii.

"Am muncit si mai avem inca foarte mult de munca sa reabilitam Bulevardul Unirii pentru ca este, zic eu, un mare plus pe care ni l-a lasat perioada de trista amintire (comunista, n.red.). Este mai lung si mai lat decat Champs-Elysees, are un profil foarte frumos, foarte interesant. Cladirile in schimb, nu sunt la nivelul pe care il dorim (...)

Am trait doi ani la Paris si eram fascinat de ce inseamna Parisul si ce inseamna Champs-Elysees. Astazi, Bulevardul Unirii arata mai bine decat Champs-Elysees si o spun cu responsabilitate. Vreau sa mergeti acolo si sa faceti comparatie intre ele - mult mai verde, mult mai bine organizat, cu parcari, cu tot pe el", a declarat Robert Negoita.

Ce inseamna baron local?

In context, primarul a fost rugat sa comenteze posibila excludere a baronilor locali din PSD, subiect despre care se tot vorbeste in ultimele zile.

"Ce inseamna baron local? Ar trebui definit termenul", a raspuns Robert Negoita, dand exemplul presedintilor Romaniei Traian Basescu si Klaus Iohannis, care anterior ocuparii acestei functii au fost primari, la Bucuresti, respectiv Sibiu.

"Aceasta eticheta e pusa de la centru de niste oameni care vor sa limiteze influenta alesilor din teritoriu. Daca alesii din teritoriu au influenta la Bucuresti, nu e rau deloc. (...) Oamenii isi rezolva probelmele cu ajutorul primarului, e cel mai aproape de ei. Haideti sa nu blamam primarii (...) Haideti s-o lasam pe aia cu baronii locali. O preiau cate unii fara sa isi dea seama in ce joc intra si treaba cui o fac", a spus el.

Robert Negoita a precizat ca el e primar de sector, iar "in Bucuresti nu ai cum sa fii baron local, ca sa fie treaba clara", in schimb, Klaus Iohannis, primar "de provincie" poate fi etichetat astfel.

"Era la a patrulea mandat si uite ca romanii au ales un asa-zis baron local, care nu au cum sa fie nocivi pentru societatea romaneasca atata timp cat ei se aleg acolo.

Este o mare insulta adusa romanilor care isi voteaza conducatorii si noi ii acuzam de faptul ca nu stiu sa aleaga, ca nu sunt constienti de ce fac? Ca se lasa manipulati? Nu, eu refuz sa cred asa ceva.

Cunosc atat de multi primari, presedinti de Consilii Judetene, oameni aplicati, cu viziune, muncitori, gosposari. De aia au fost alesi de 3-4 ori, pentru ca sunt buni nu pentru ca sunt baroni", a explicat vicepresedintele PSD.

