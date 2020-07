Robert Negoita, atac la PSD in paralel cu anuntul ca nu va mai candida pe listele partidului: Marcel Ciolacu sustine pe liste "capusele insetate de sange" din epoca Dragnea

"Nu e o problema personala. Marcel Ciolacu a fost unul din semnatarii pentru excluderea lui Dragnea din partid . El nu face parte din categoria mentionata", a spus Robert Negoita, pentru Ziare.com."Inca nu voi face un anunt privind candidatura, dar va asigur ca voi face ce este corect si moral", a mai adaugat primarul Sectorului 3 . Negoita nu a precizat nici daca va ramane membru al PSD Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat luni dimineata, 6 iulie, intr-o postare pe Facebook ca nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din toamna, invocand "numeroase dezamagiri si revolte in calitate de membru PSD", dar si "epoca Dragnea", caracterizata drept o adevarata tragedie pentru PSD."Dupa aproape 20 de ani de cand am inceput aventura politica, dedicandu-mi toate energiile si priceperea unui partid de a carei ideologie m-am simtit intotdeauna cel mai apropiat, a venit astazi momentul sa inchei acest capitol.Anunt public, astazi, ca nu voi mai candida din partea PSD la alegerile locale din aceasta toamna.Despre motivele acestei decizii previzibile am tot vorbit, dar o sa le punctez inca o data pe scurt: in ultimii cinci ani, am trait numeroase dezamagiri si revolte in calitate de membru PSD.Epoca Dragnea a fost o adevarata tragedie pentru cel mai mare partid din Romania, in care politica pumnului in gura a consfintit dictatura absoluta a unui individ ce a adus si promovat in conducerea PSD-ului multe nulitati, a caror singura calitate a fost aceea de a latra la ordin si de a asculta cu sfintenie comanda "Stapanului".Aceste personaje au reusit, ulterior disparitiei "jupanului" Dragnea, performanta istorica de a propune si sustine un personaj ca Viorica Dancila ca reprezentant PSD in cursa pentru cea mai inalta functie publica din Romania, cea de presedinte al tarii. O noua rusine, fara precedent in istoria partidului.Dupa acest fiasco, previzibil pentru orice om de bun simt, PSD-ul arata ca este o structura mult prea slabita de aceste "capuse" care paraziteaza corpul gazda, sugandu-i orice urma de vitalitate si tinandu-l captiv in vremuri trecute.Acesti paraziti se stiu foarte bine. Despre ei am vorbit si in trecut, dar, din nefericire, ei par ca inving trecerea timpului si raman sa suga sangele acestui partid, cred eu, pana la moartea organismului gazda...Ar fi nedrept sa nu vorbesc, in incheiere, si despre actualul presedinte al partidului, Marcel Ciolacu. Nu am uitat, Marcel, ca ai fost printre putinii care au avut curajul ca, in cea mai neagra perioada a dictaturii Dragnea, sa-si puna semnatura pe documentul prin care ceream excluderea din partid a "Stapanului". Nu am uitat momentele, multe la numar, in care ai dat dovada de caracter si diplomatie si sunt convins suta la suta de bunele tale intentii in ceea ce priveste viitorul PSD.Din nefericire, in acest moment, nu cred ca-ti dai seama de forta si de perenitatea acestor capuse insetate de sange, putere si intuneric, ce paraziteaza partidul. Iti apreciez dorinta de a incerca reformarea acestui partid si vocatia de Don Quijote. Dar imi rezerv dreptul ca, in acest moment, sa nu iti fiu Sancho Panza in aceasta lupta, cred eu, cu morile de vant.Nu te supara pe mine, pur si simplu nu ma mai regasesc alaturi de oamenii despre care am facut vorbire in randurile de mai sus, nu pot veni sa fac echipa cu astfel de oameni (inclusiv echipa de la Bucuresti). Ar insemna sa renunt la tot ceea ce am sustinut si la toata lupta pe care am dus-o in ultimii ani.Asta nu inseamna ca, desi drumurile noastre se despart, nu-ti doresc succes, iar posibila ta victorie si implicit o reformare a partidului, va fi si pentru mine o reparatie morala a ultimilor ani petrecuti in PSD", a scris Negoita pe pagina sa de Facebook Sectorul 3 are, potrivit ultimului recensamant oficial, 473.114 de locuitori, fiind cel mai mare sector din Capitala.Decizia primarului Sectorului 3 ar putea reprezenta o lovitura puternica in primul rand pentru Gabriela Firea , care potrivit ultimelor sondaje, pierde teren in fata lui Nicusor Dan , candidat sustinut de PNL , Alianta USR /PLUS si PMP.