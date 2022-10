Robert Negoita, sef peste primarii de municipii din tara

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, este noul presedinte al Asociatiei Muncipiilor din Romania (AMR), inlocuindu-l pe fostul primar al Pitestiului Tudor Pendiuc.

Primarul din Oradea, Ilie Gavril Bolojan, a fost ales in functia de presedinte executiv, iar Gheorghe Falca, primarul Aradului, si Lia-Olguta Vasilescu, primarul Craiovei, au fost alesi in functiile de prim-vicepresedinte, in timp ce Aurel Gabriel Simionescu a fost ales secretar general.

Referendum pentru demiterea lui Robert Negoita: Cum poate administra un infractor banul public?

"Avem foarte multe lucruri de facut - vorbesc aici de colaborarea cu celelalte structuri asociative. Suntem interesati de diminuarea coruptiei din institutiile publice. O prima solutie este de a face salarizarea cat mai buna pentru a inceta cu deprofesionalizarea institutiilor publice. Sper sa gasim intelegere, astfel incat sa facem ca institutia administratiei publice locale sa fie cat mai atractiva", a declarat Robert Negoita, intr-o conferinta de presa.

Potrivit acestuia, AMR si-a propus, pentru perioada urmatoare, recunoasterea rolului municipiilor in dezvoltarea Romaniei, cresterea competentei zonelor metropolitane in tara, cresterea salariilor functionarilor publici si a primarilor de municipii, flexibilitatea platilor catre functionarii publici, corectarea rapida a unor deficiente legislative, cresterea autonomiei financiare, precum si realizarea unui inventar al problemelor din administratie pentru a imbunatati performanta acesteia in viitor.