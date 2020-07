VIDEO Robert Negoita si-a facut partid. Va candida la primaria Sectorului 3 din partea "Bucuresti 2020"

"Atat pentru Sectorul 3, cat si pentru Bucuresti ne propunem sa venim cu o oferta cat se poate de clara, concreta.", a sustinut Negoita in conferinta de presa."Obiectivul nostru e de a maturiza electoratul din Bucuresti. Haideti sa nu mai asteptam acea strategie a unora de a duce discutia in niste zone care nu ne ajuta." a spus Negoita.Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a anuntat, luni, 6 iulie, pe Facebook , ca nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din aceasta toamna. Edilul motiveaza ca in ultimii cinci ani, a trait "numeroase dezamagiri si revolte" in calitate de social-democrat, iar "epoca Dragnea" a fost o adevarata tragedie pentru cel mai mare partid din Romania, "in care politica pumnului in gura a consfintit dictatura absoluta a unui individ care a adus si promovat in conducerea partidului multe nulitati".