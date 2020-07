USR: Plangere penala impotriva lui Robert Negoita in legatura cu statia de sortare din zona Catelu

"Din cauza acestui abuz , cateva mii de oameni sufera in prezent. (...) Cei din satul Catelu au de-a face cu poluarea, au de a face cu mirosuri pestilentiale, cu zgomot si cu foarte multa toxicitate la toate nivelurile. Am depus aceasta plangere dupa ce am epuizate toate celelalte cai legale prin care am incercat sa sesizez aceasta situatie. Am facut sesizari la Garda de Mediu si la Agentia pentru Protectia Mediului in ultimele luni si raspunsuri de la aceste institutii au venit sub forma unor dispozitii prin care s-a dispus sa fie suspendate lucrarile la acea statie de sortare fara avize. Cu toate acestea primaria condusa de Robert Negoita persista in nelegalitatea din acea zona", a afirmat Ciceala duminica, in cadrul unei conferinte de presa.Ea a declarat ca printre obiectivele sale se numara protejarea spatiilor verzi si infiintarea a trei paduri urbane in Capitala, in zonele Vitan, Dudesti si IOR."Sunt acum in proces de a identifica alte doua terenuri din Sectorul 3 - unul din ele trebuie sa fie in zona Pallady unde se construieste destul de haotic in prezent - care vreau sa adauge sanatate, vreau sa adauge oxigen si spatiu verde in Sectorul 3", a sustinut Ana Ciceala.Un alt obiectiv al sau este plantarea a 200.000 de arbori, in principal pe aliniamentele stradale.Simona Spataru, candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 4, a afirmat ca domeniul prioritar pentru mandatul sau va fi cel al Educatiei."Am speranta ca, daca nu vom trai noi mai bine in urmatorii ani, copiii nostri sa o faca si sa fie constienti de valoarea deciziilor lor. Asta se obtine prin educatie. (...) Vom investi in primul rand in educatie si in mediu pentru a creste treptat calitatea vietii. Nu promitem lucruri care sa se intample dupa o zi pe alta, dar promitem ca din prima zi fiecare leu va fi cheltuit transparent, la vedere si tinand cont de prioritatile cresterii calitatii vietilor locuitorilor", a spus Spataru, in conferinta de presa.