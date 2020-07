Ciolacu, despre anuntul lui Robert Negoita: "Cred ca a fost o decizie pripita, dar mai este pana la alegeri". Presedintele PSD spune ca sunt multe rani neinchise in partid

Ciolacu a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca anuntul lui Robert Negoita l-a suparat. "Eu am vazut totul nuantat, Robert Negoita ramane in PSD. E o decizie personala. Imi pare rau. Eu am avut si am in continuare o comunicare buna cu Robert, chiar eram prieteni. Sper sa fim prieteni in continuare. Cred ca a fost o decizie pripita. Dar mai este pana la alegeri", a declarat Marcel Ciolacu, precizand ca a vorbit la telefon cu Robert Negoita.Intrebat daca faptul ca Negoita a decis sa nu mai candideze din partea PSD este o pierdere pentru partid, Ciolacu a afirmat: "Categoric. Avem discutii, momentan este o decizie anuntata. Are un plan politic personal. Eu sunt adeptul politicii de echipa. Cateodata avem si viziuni diferite. Asta nu inseamna ca suntem dusmani. Vom intra intr-o perioada de campanie electorala unde suntem adversari in cazul in care isi mentine decizia de a nu candida din partea PSD si acestea sunt lucrurile".In legatura cu acuzatiile pe care Negoita le-a facut, Ciolacu a afirmat: "Sunt multe rani inca neinchise in PSD. Inca nu am avut capacitatea si cred ca nu am avut timpul necesar in sase luni sa inchid toate aceste rani din interiorul partidului. A fost o perioada destul de tulbure a partidului, condus un pic mai pe alte principii, nu tocmai benefice unei vieti de partid, o centralizare a deciziei, cateodata cu o cultivare de a ne certa intre noi. In acest moment vreau sa cred ca este cu totul si cu totul alta abordare. Intr-adevar, pentru ca ranile sa se inchida trebuie timp".Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a anuntat, luni pe Facebook , ca nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din aceasta toamna. Edilul motiveaza ca in ultimii cinci ani, a trait "numeroase dezamagiri si revolte" in calitate de social-democrat, iar "epoca Dragnea" a fost o adevarata tragedie pentru cel mai mare partid din Romania, "in care politica pumnului in gura a consfintit dictatura absoluta a unui individ care a adus si promovat in conducerea partidului multe nulitati".