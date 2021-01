Negoita vrea sa se intoarca in PSD. Pentru a nu isi pierde mandatul de primar e posibil ca partidul sau sa fuzioneze cu Partidul Social-Democrat

Pentru a nu isi pierde mandatul, Negoita intentioneaza sa realizeze o fuziune intre PSD si Bucuresti 2020, partidul din partea caruia a candidat la primarie. Acest lucru ar putea sa fie realizat dupa un Congres National PSD."Eu sunt membru al altui partid , daca parasesc partidul, pierd mandatul. Am stabilit pasii pe care-i avem de parcurs (...) E foarte posibila (fuziunea dintre Partidul Bucuresti 2020 si PSD - n. red.), discutia a fost in acest sens. Fuziunea nu poate avea loc inainte congresului PSD, e nevoie de un congres in acest sens", a declarat Negoita la Digi24.CITESTE SI: Elevii din scoli vor fi testati impotriva COVID-19 cu teste rapide antigen. Cine se va ocupa de testarea in masa