Robert Negoita anunta ca usa biroului sau de la primarie a fost sigilata: "Mafia retrocedarilor e disperata"

El a adaugat ca exista o teama, deoarece Primaria Sectorului 3 a inceput sa castige pe banda rulanta procesele privind retrocedarile ilegale de parcuri si spatii verzi din sector facute in vremea PDL , iar "mafia retrocedarilor" este disperata, iar exponentii ei politici "se dau peste cap sa ii faca jocul"."Priviti aceste poze! Este usa biroului meu din Primarie. Sigilata. Incredibil, nici lucrurile personale nu ma lasa sa le iau din acest birou... De unde aceasta teama, de unde aceasta inversunare a PNL, PSD si PMP de a pune mana pe Primaria Sectorului 3 vreme de trei saptamani?", a scris Robert Negoita sambata pe Facebook El a mai spus ca Primaria Sectorului 3 a castigat multe procese privind retrocedarile ilegale de terenuri si spatii verzi si da exemplu castigarii in prima instanta a procesului privind cele 12 hectare din Parcul IOR."M-am hotarat sa nu mai tac! Dupa cum stiti, am atacat in instanta toate retrocedarile ilegale de parcuri si spatii verzi din Sectorul 3 facute pe vremea fostului PD-L. Si surpriza! Am inceput sa castigam pe banda rulanta. Primaria Sectorului 3, adica noi, cetatenii, am castigat in prima instanta cele peste 12 ha din Parcul IOR. Si tavalugul s-a pornit. In loc sa-si numere banii si afacerile imobiliare, mafia retrocedarilor, una transpartinica, dupa cum se vede, e disperata. Si ameninta si ataca, iar exponentii sai politici se dau peste cap sa-i faca jocul", a completat Negoita.Acesta a adaugat ca indiferent ce presiuni vor fi facute asupra angajatilor Primariei Sectorului 3, "presiunea oamenilor si a bunului simt este mai mare"."Vreau sa-i asigur pe toti de mai sus ca degeaba au sperat ca in luna septembrie, cat m-au curatat pe mine (asa cum s-au laudat), isi vor putea atinge obiectivele vizate de ani de zile. Juristii Primariei vor fi in continuare la toate termenele pe care Primaria S3 le are cu mafia retrocedarilor, pentru a ne recupera spatiile verzi si parcurile. Si ca, indiferent ce presiuni vor face asupra angajatilor Primariei, presiunea oamenilor si a bunului simt e mai mare", a mai explicat edilul.Negoita mai avertizeaza ca va povesti si despre amenintarile si actiunile disperate ale mafiei retrocedarilor."Iar eu urmeaza sa va povestesc in curand si despre amenintarile, despre actiunile disperate ale mafiei retrocedarilor care face orice zilele astea poate, poate va reusi sa-si rezolve rapid problemele pe Sectorul 3 si sa-si obtina castigul mult asteptat, din terenurile pe care a pus ghearele. Nu le va iesi, oricat de murdar joaca! Pe 28 lucrurile reintra in normal. AMR 14 zile! Tic-tac! Va urma....", a conchis primarul Sectorului 3