Robert Negoita: Nu imi dau demisia din PSD

"Nu imi dau demisia din PSD . As fi apelat la aceasta varianta daca nu as fi fost in pericol sa imi pierd mandatul.", a declarat primarul Sectorului 3 pentru Libertatea.roCu toate ca Robert Negoita a anuntat ca nu va mai fi candidatul PSD, se va inscrie in cursa electorala pentru inca un mandat , pentru a-si continua proiectele."Fara acest proiecte pe care le consider atat de necesare, murim. (...) In acest mandat care urmeaza vom lucra proiectele pe infrastructura", a adaugat Negoita.Robert Negoita a zis ca nu va accepta oferta lui Victor Ponta de a intra in ProRomania. In schimb, miercuri, 7 iulie, va anunta ce plan are pentru Sectorul 3."Echipa pe care incercam sa o formam, este o echipa care respecta un set de valori pe care eu le mentionez de multa vreme", mai spune actualul primar al Sectorului 3.Conform Codului Administrativ, un primar isi poate pierde mandatul de drept daca renunta la calitatea de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales