Primarul Robert Negoita si-a angajat fiul la compania primariei care intretine spatiile verzi

Robert Negoita candideaza independent dar sprijinit de partidul lui Victor Ponta pentru un nou mandat la primaria sectorului 3.Fiul sau Negoita Louis Rafael Negoita a fost angajat la ADPB SA (Administratia Domeniului Public Bucuresti SA). Potrivit newsweek.ro , nformatia apare in ultima declaratie de avere a tatalui sau Robert Negoita, primarul sectorului 3. Documentul a fost completat pe 15 iunie 2020.Suma incasata din taxele locuitorilor sectorului 3 de fiul edilului sectorului 3, in anul 2019, a fost 19.696 de lei. Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. are patru actionari: Consiliul local al Primariei Sector 3 Bucuresti - 96,653%, Rosal Grup S.A - 3,329 %, Lupescu Paul - 0,0142%, Sofronea Eugeniu - 0,0035%. Societatea se ocupa cu intretinerea spatiilor verzi din sectorul 3.