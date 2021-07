Primaria condusa de Robert Negoita, 12 milioane de lei cheltuiti pe publicitate in ultimii doi ani

Digi 24 si Digi Sport au primit aproape 2,4 milioane de lei, Antena 3 a incasat 2,1 milioane de lei, iar Romania TV 1,7 milioane de lei.Presa online a primit, in total, 2,6 milioane de lei, iar radioul care a primit cea mai mare suma este Digi FM, 366.000 de lei.Banii au fost folositi pentru promovarea a patru campanii de informare, si anume "Curatenia in Sectorul 3", "Invatamantul dual in Sectorul 3", "Donatii pentru comunitate" si "Primaria non-stop".