Social democratii de la sectorul 3 nu il vor pe Robert Negoita candidat la primarie

Social democratii din filiala sectorului 3 din Capitala s-au declarat nemultumiti de zvonurile ca Robert Negoita ar putea candida pentru functia de primar, in consecinta i-au transmis lui Ion Iliescu ca nu vor accepta niciun "parasutat" de la centru, ca sa mai stea patru ani in Opozitie.

Membrii PSD Sector 3 s-au intrunit in sedinta, in prezenta lui Ion Iliescu, Miron Mitrea si Marian Vanghelie, ocazie buna pentru a le spune ca nu il vor pe Robert Negoita la primarie din cauza ca nu stie problemele sectorului si nu este potrivit pentru asa ceva, informeaza Mediafax.

"Daca stam in sedii si ne mai intrebam ce avem de gand cu toti parasutatii... au venit alegerile, ne fura astia presul si iar stam patru ani in opozitie", a declarat consilierul general Doru Giugula.

Robert Negoita le-a transmis ca nu are de gand sa candideze sau sa ia ceva din acest sector, el vrea doar sa ofere.

"Nu voi raspunde niciunui atac. Nu vreau sa intru in polemica cu nimeni. Respect prea mult partidul, pe domnul presedinte Iliescu, ca sa intru in polemica cu cineva. (...) Noi nu avem a lupta unii impotriva altora. Noi nu trebuie sa ne iubim. Nu am nicio problema cu nimeni de aici.

Nu am nicio problema cu nimeni caruia nu-i place de mine. Noi nu suntem MISA. Noi nu suntem indragostiti unii de altii. Referitor la candidatura, nu stiam ca am venit aici sa stabilim candidatul. Am spus ca nu am nicio problema sa fiu pus in sondaj, dar ca nu am nicio intentie sa candidez. Am spus-o cu subiect si predicat. Nu am venit la Sectorul 3 sa cer nimic, nu am venit sa iau nimic, ci am venit sa ofer, am venit sa dau", a precizat Negoita.

Pentru a mai linisti spiritele, Ion Iliescu a anunta ca desemnarea candidatului se va face in urma unor consultari cu structurile din partid.

"Nu trebuie sa acceptam candidati parasutati de nicaieri. Desemenarea candidatului trebuie sa fie rezultanta consultarii cu structurile noastre de partid. Si ei pot gresi, fiecare poate gresi si dumneavoastra aici puteti sa aveti o viziune mai limitata si influente de ordin subiectiv, dar trebuie sa ne consultam parerile. Primarul de sector trebuie sa fie un om al sectorului bine cunoscut in sector", a spus Iliescu.

