Tribunalul Bucuresti a respins cererea fostului primar Robert Negoita privind anularea ordinului de incetare a mandatului

Prefectul Gheorghe Cojanu a semnat, in 19 august, un ordin care constata incetarea mandatului de primar al lui Robert Negoita, motivand ca acesta a schimbat partidul in timpul mandatului. Negoita a fost ales pe listele PSD , dar a fondat si va candida pe listele partidului Bucuresti 2020, in alianta cu partidul PRO Romania."Institutia Prefectului- Municipiul Bucuresti informeaza publicul ca in dosarul cu nr. 22412/3/2020, inregistrat la Tribunalul Bucuresti, Sectia a 2-a Contencios Administrativ si Fiscal, astazi, 25.09.2020, instanta s-a pronuntat respingand cererea formulata de Robert- Sorin Negoita impotriva Institutiei Prefectului- Municipiul Bucuresti si a Prefectului Municipiului Bucuresti. Hotararea prin care a fost respinsa cererea ca neintemeiata este definitiva conform art.160 alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019.Mentionam ca obiectul dosarului l-a constituit anularea ordinului prefectului municipiului Bucuresti cu nr. 511/31.08.2020, ordin prin care s -a constatat incetarea de drept la data de 19.08.2020 a mandatului de primar al Sectorului 3 Bucuresti, al domnului NEGOITA ROBERT -SORIN, avand in vederea admiterea candidaturii sale la alegerile locale din 27 septembrie 2020", a transmis Prefectura Bucuresti.Minuta deciziei de la Tribunal: