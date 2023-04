Medicii îl vedeau în scaun cu rotile, dar el a cucerit 21 de titluri mondiale: ”Am dat peste cap tot ce au zis doctorii”

Robert Tămîrjan s-a întors de la Campionatele Mondiale din Norvegia cu două medalii de aur, câștigate în două zile, la Winter Duatlon și Triatlon.

Tânărul de 25 de ani s-a născut cu hemipareză spastică pe partea dreaptă, iar doctorii le-au spus spus părinților că fiul lor își va petrece viața într-un scaun cu rotile.

Robert Tămîrjan este sportivul român care a realizat cele mai mari performanțe în acest început de an. După ce în luna ianuarie a devenit campion european la wintertriathlon, tânărul de 25 de ani s-a întors acasă de la Mondialele din Norvegia cu două medalii de aur câștigate în două zile, în probele de para winter duatlon și triatlon.

La winter duatlon Robert a concurat la schi fond și alergare, iar la wintertriathlon, la schi fond, alergare și bicicletă.

„Sunt obosit, a fost un weekend foarte încărcat, cu temperaturi scăzute, de pildă eu duminică am avut la start -16 grade. La noi e primăvară, e o diferență imensă”, spune Robert Tămîrjan, campion mondial la para winter duatlon și triatlon.

Robert are o poveste de viață desprinsă din filme. „Am fost născut cu hemipareză spastică pe partea dreaptă și am avut o copilărie foarte grea, kinetoterapie, fizioterapie, așa mi-am petrecut copilăria”, a precizat Robert Tămîrjan.

„Din fericire, părinții mei m-au îndrumat către sport și mi-am revenit foarte mult, pot să zic că am o viață normală. Și am dat peste cap tot ce au zis doctorii despre cum o să am viața”, a adăugat el

Tânărul sportiv este plin de medalii mondiale la triatlon, atât în probele de iarnă cât și în cele de vară.

„Cu aceste Campionate Mondiale din Norvegia am reușit să obțin cel de-al 10-lea titlu mondial la duatlon și al 11-lea la triatlon”, a spus românul.

Anul acesta este unul plin de competiții pentru Robert. În 2024, sportivul vrea să își împlinească cel mai mare vis!

”Vreau să fiu la Jocurile Paralimpice de la Paris”, a declarat Robert Tămîrjan, campion mondial la para winter duatlon și triatlon.