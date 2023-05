Efectul Eurovision. Robert Turcescu dezvăluie salariile de la TVR și numărul de directori: ”Știați că?”

Jurnalistul Robert Turcescu a avut o postare dură în mediul online la adresa televiziunii publice, în contextul în care TVR e primul responsabil de prestația lamentabilă a României la concursul muzical Eurovision.

România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa "D.G.T. (Off and On)", a ratat, joi seara, calificarea în finala concursului Eurovision 2023. Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei.

„Știați că TVR, primește în fiecare an, direct de la bugetul de stat, 500.000.000 de lei, adica o sută de milioane de euro? Știați că acești din acești bani, 300 de milioane de lei se duc doar pe plata salariilor și a sporurilor angajaților?”

Știați că TVR are 2500 de angajați si ei au cele mai mari salarii din presa din România? În medie (salarii plus sporuri) un angajat tvr ridică 2000 de euro pe lună”, dezvăluie Robert Turcescu.

Știați că la TVR, reporterii, cameramanii, producătorii si cei de la carele de transmisiuni iau un spor de 15% la salariu pentru că… ies pe teren? Asta deși în fișa postului pentru care iau salarii, e prevăzut, evident, că au obligația de a ieși pe teren?

Știați că TVR are 75 de directori și câteva sute de colaboratori permanenți?”, a menționat Turcescu pe Facebook.