Robert Turcescu, despre Eugen Tomac: "Nu a avut puterea sa arunce peste bord niste lepre din PMP". Ce reprosuri ii aduce lui Basescu

"In seara de duminica seara nu mai speram ca mai intram in Parlament. Eu am fost foarte sceptic la debutul acestei campanii... De aceea, dupa cum ati vazut, si mutarea mea de la Constanta la Brasov dupa o escala la Dambovita... am acceptat-o pentru ca n-am vrut sa ies public sa spun - desi aveam multe lucruri de spus - imi statea aici (n.r.: arata catre gat) sa le rostesc pentru toate aceste peregrinari la care am fost supus de conducerea partidului.Dar nu le-am spus pentru ca n-am vrut sa zica lumea ca Turcescu e Gica Contra si din cauza lui am pierdut alegerile. Am tacut, am inghitit, am fost foarte sceptic cu rezultatul alegerilor. Eu stiam ca PMP, din nefericire, va deconta foarte mult din greselile facute in acesti ultimi patru ani. Nu vreau sa arunc cu zoaie in acest partid ", a spus Turcescu. De asemenea, fostul parlamentar i-a reprosat si lui Traian Basescu faptul ca a parasit conducerea partidului. "Proiectul a esuat pentru ca erau multe lucruri de schimbat. Aici am reprosuri pe care i le-am adresat si public si privat presedintelui de onoare, Traian Basescu . Nu trebuia in urma cu doi ani sa abandoneze conducerea partidului. El trebuia sa plece din acest partid in momentul in care pleca definitiv din politica. Trebuia sa plece de la conducerea PMP atunci cand zicea: de azi nu mai fac politica, ma duc si stau cu nepotii. Aia a fost o greseala teribila! Se plictisise, nu mai avea chef", a spus Turcescu.