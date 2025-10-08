Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO

Robert Turcescu recidivează cu o nouă postare în care critică avertizările autorităților. După ce, marți seara, a batjocorit apelurile autorităților privind ciclonul care a lovit România, miercuri a revenit cu o nouă postare pe rețelele sociale în care ridiculizează situația.

“Încep și eu, ca toți nostalgici. Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți! Vă arunca pe toți în pușcărie! Dar cum e posibil, bă, într-o țară membră NATO, țară membră a Uniunii Europene? O țară, până la urmă, cu guvern, cu primari, cu președinți de consilii județene, cu fonduri europene absorbite, cu ce vreți voi și ce nu vreți voi, să închizi o țară, mă! Cum e posibil să închizi o țară cu cod roșu de ciclon Barbara? În condițiile în care plouă. Da, e adevărat, de aproape 24 de ore plouă. Deci, în București nu s-a întâmplat nimic extraordinar. E o ploaie de-aia de toamnă. Cod roșu, închide școlile! Am vecini care și-au făcut provizii, s-au dus ieri la magazine. Ce aveți, mă? De ce? Mâine nu se poate ieși din casă? Domnule Turcescu, v-ați luat pâine?

Nu, mă! Nu mi-am luat nimic! De ce să nu se poată ieși din casă? Au anunțat că vine ciclonul Barbara! Am băgat pisica în verandă... Azi-noapte, pe la ora 1, luam o cană de cafea liniștit. Am făcut și o filmare și am zis: Bă, nu mai vine mă ciclonul ăla odată că m-a luat somnul”, a spus Turcescu.

Arafat cere populației să fie precaută

Raed Arafat a făcut un apel la populație să nu ia în derâdere avertizările.

„Există o postare virală pe Facebook care critică măsurile autorităților și susține că, de fapt, nu ar fi nicio problemă. Rugămintea noastră către populație este ca oamenii să se informeze doar din site-urile oficiale și să urmărească recomandările autorităților, pentru că situațiile grave pot apărea în orice moment. Codurile portocalii se pot transforma în cod roșu, iar dacă se emit mesaje cu recomandări, rugăm populația să fie atentă.”

El a subliniat că și avertizările de cod portocaliu trebuie luate în serios.

„Și codul portocaliu reprezintă un risc — diferă doar cantitățile de apă, asta este diferența față de codul roșu. Dar este periculos și poate fi actualizat prin avertizări nowcasting. Trebuie luat în serios.”

În final, Raed Arafat a precizat că „dacă Administrația Națională de Meteorologie are actualizări sau modificări privind codurile în vigoare, ne vor informa. Deocamdată nu avem schimbări față de avertizările emise.”

Godină: "Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși"

Și polițistul Marian Godină a taxat dur ieșirile lui Turcescu, atrăgând atenția că nenorocirile oamenilor nu sunt motiv de amuzament pe rețele sociale.

„Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși și știu că publicul lor țintă e format din oameni incredibil de puțini la minte. Și se hăhăiau acolo în comentarii, care mai de care. Întreba unul, fost colonel, de o ticăloșie și o duplicitate cum rar mi-a fost dat să văd, când mai vine Barbara că lui îi e somn. Ba chiar căsca la cameră, în amuzamentul urmăritorilor suficient de tolomaci ca să aibă încredere într-unul care cu ceva timp în urmă lovea curul pe care acum îl pupă cu năduf, fără nicio jenă. O cucoană supraponderală, semn că e îndestulată culinar, râdea și spunea că ea o așteaptă pe Barbara de pe balcon. Bravo, doamnă, noroc cu niște ingineri că vă susține balconul ăla.

I-aș întreba pe toți acești oameni dacă au fost vreodată, măcar în vizită, într-o comunitate lovită de o calamitate naturală. Să vadă cum arată suferința semenilor lor, cei care nu au putut sta pe balcoane și pe care nu i-a luat căscatul în podurile caselor pline cu apă. Nu aveau timp de somn pentru că erau nevoiți să își salveze viețile. Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli. Noroiul acoperă tot ce sute de oameni au agonisit o viață întreagă. Oameni care, în timp ce un infect cască, rămân fără tot ce aveau. Rămân la mila semenilor”, a scris Godină, pe pagina sa de Facebook.

