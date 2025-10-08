Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:15
1009 citiri
Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO
Robert Turcescu critică avertizările autorităților FOTO captura TikTok

Robert Turcescu recidivează cu o nouă postare în care critică avertizările autorităților. După ce, marți seara, a batjocorit apelurile autorităților privind ciclonul care a lovit România, miercuri a revenit cu o nouă postare pe rețelele sociale în care ridiculizează situația.

“Încep și eu, ca toți nostalgici. Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți! Vă arunca pe toți în pușcărie! Dar cum e posibil, bă, într-o țară membră NATO, țară membră a Uniunii Europene? O țară, până la urmă, cu guvern, cu primari, cu președinți de consilii județene, cu fonduri europene absorbite, cu ce vreți voi și ce nu vreți voi, să închizi o țară, mă! Cum e posibil să închizi o țară cu cod roșu de ciclon Barbara? În condițiile în care plouă. Da, e adevărat, de aproape 24 de ore plouă. Deci, în București nu s-a întâmplat nimic extraordinar. E o ploaie de-aia de toamnă. Cod roșu, închide școlile! Am vecini care și-au făcut provizii, s-au dus ieri la magazine. Ce aveți, mă? De ce? Mâine nu se poate ieși din casă? Domnule Turcescu, v-ați luat pâine?

Nu, mă! Nu mi-am luat nimic! De ce să nu se poată ieși din casă? Au anunțat că vine ciclonul Barbara! Am băgat pisica în verandă... Azi-noapte, pe la ora 1, luam o cană de cafea liniștit. Am făcut și o filmare și am zis: Bă, nu mai vine mă ciclonul ăla odată că m-a luat somnul”, a spus Turcescu.

@robertturcescuoficial ♬ original sound - Robert Turcescu

Arafat cere populației să fie precaută

Raed Arafat a făcut un apel la populație să nu ia în derâdere avertizările.

„Există o postare virală pe Facebook care critică măsurile autorităților și susține că, de fapt, nu ar fi nicio problemă. Rugămintea noastră către populație este ca oamenii să se informeze doar din site-urile oficiale și să urmărească recomandările autorităților, pentru că situațiile grave pot apărea în orice moment. Codurile portocalii se pot transforma în cod roșu, iar dacă se emit mesaje cu recomandări, rugăm populația să fie atentă.”

El a subliniat că și avertizările de cod portocaliu trebuie luate în serios.

„Și codul portocaliu reprezintă un risc — diferă doar cantitățile de apă, asta este diferența față de codul roșu. Dar este periculos și poate fi actualizat prin avertizări nowcasting. Trebuie luat în serios.”

În final, Raed Arafat a precizat că „dacă Administrația Națională de Meteorologie are actualizări sau modificări privind codurile în vigoare, ne vor informa. Deocamdată nu avem schimbări față de avertizările emise.”

Godină: "Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși"

Și polițistul Marian Godină a taxat dur ieșirile lui Turcescu, atrăgând atenția că nenorocirile oamenilor nu sunt motiv de amuzament pe rețele sociale.

„Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși și știu că publicul lor țintă e format din oameni incredibil de puțini la minte. Și se hăhăiau acolo în comentarii, care mai de care. Întreba unul, fost colonel, de o ticăloșie și o duplicitate cum rar mi-a fost dat să văd, când mai vine Barbara că lui îi e somn. Ba chiar căsca la cameră, în amuzamentul urmăritorilor suficient de tolomaci ca să aibă încredere într-unul care cu ceva timp în urmă lovea curul pe care acum îl pupă cu năduf, fără nicio jenă. O cucoană supraponderală, semn că e îndestulată culinar, râdea și spunea că ea o așteaptă pe Barbara de pe balcon. Bravo, doamnă, noroc cu niște ingineri că vă susține balconul ăla.

I-aș întreba pe toți acești oameni dacă au fost vreodată, măcar în vizită, într-o comunitate lovită de o calamitate naturală. Să vadă cum arată suferința semenilor lor, cei care nu au putut sta pe balcoane și pe care nu i-a luat căscatul în podurile caselor pline cu apă. Nu aveau timp de somn pentru că erau nevoiți să își salveze viețile. Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli. Noroiul acoperă tot ce sute de oameni au agonisit o viață întreagă. Oameni care, în timp ce un infect cască, rămân fără tot ce aveau. Rămân la mila semenilor”, a scris Godină, pe pagina sa de Facebook.

Cod roșu de ploi în București și cinci județe
Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor
12:00 - Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor
Școlile din București și din cele cinci județe aflate sub avertizare de cod roșu de ploi își vor relua cursurile joi, după o zi în care orele au fost suspendate din motive de siguranță....
Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
11:36 - Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
Litoralul bulgar şi zonele montane sunt sub asediul unor fenomene meteorologice extreme: ploi torenţiale, inundaţii, alunecări de teren şi ninsori abundente provoacă haos, zeci de maşini...
Andreea Esca, ironică pe tema codului roșu de ploi: „Institutul a luat-o razna! Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte?”
11:29 - Andreea Esca, ironică pe tema codului roșu de ploi: „Institutul a luat-o razna! Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte?”
Prezentatoarea știrilor PRO TV, Andreea Esca, a reacționat cu umor și ironie după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi pentru sud-estul țării. Într-o postare pe rețelele de...
Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO
11:15 - Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO
Robert Turcescu recidivează cu o nouă postare în care critică avertizările autorităților. După ce, marți seara, a batjocorit apelurile autorităților privind ciclonul care a lovit...
Godină, revoltat de cei care batjocoresc avertizările de vreme rea. "Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? A cadavre și a boli"
10:44 - Godină, revoltat de cei care batjocoresc avertizările de vreme rea. "Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? A cadavre și a boli"
Marian Godină critică dur atitudinea celor care iau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, amintind de tragedia uraganului Katrina și subliniind că pregătirea pentru astfel de...
Raed Arafat face apel la populație să nu ia în derâdere avertizările privind Codul Roșu. "Există o postare virală care critică măsurile și susține că nu ar fi nicio problemă"
10:16 - Raed Arafat face apel la populație să nu ia în derâdere avertizările privind Codul Roșu. "Există o postare virală care critică măsurile și susține că nu ar fi nicio problemă"
Raed Arafat avertizează populația să nu creadă informațiile false de pe rețelele sociale și să ia serios în seamă recomandările autorităților, în contextul codului roșu de ploi...
Bucureștiul, lovit de o cantitate record de ploi în mai puțin de o zi. Atenționare transmisă de Apa Nova
08:32 - Bucureștiul, lovit de o cantitate record de ploi în mai puțin de o zi. Atenționare transmisă de Apa Nova
În doar 20 de ore, Bucureștiul a primit aproape întreaga cantitate medie de precipitații pentru luna octombrie, iar debitul canalizării a atins nivelul unui râu mare. Apa Nova a gestionat...
Cod roșu de ploi și în Constanța. O mașină a fost luată de ape, cu o persoană blocată pe capotă FOTO
08:23 - Cod roșu de ploi și în Constanța. O mașină a fost luată de ape, cu o persoană blocată pe capotă FOTO
O mașină a fost luată de viitură în Constanța, iar o persoană așteaptă pe capotă să fie salvată. Echipele Primăriei intervin în continuare, iar ieșirea autobuzelor pe traseu a fost...
Cod roșu de ploi. Pompierii au gestionat zeci de intervenții în București și Ilfov. Un copac a căzut peste un autoturism în care se aflau două persoane
07:19 - Cod roșu de ploi. Pompierii au gestionat zeci de intervenții în București și Ilfov. Un copac a căzut peste un autoturism în care se aflau două persoane
ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi dimineaţă până miercuri dimineaţă, 7-8 octombrie. În Sectorul 4, un copac...
Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
Ieri, 23:12 - Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
Pompierii au intervenit marţi, 7 octombrie, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi...
Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"
Ieri, 22:37 - Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"
Primarul unui oraș din România a anunțat marți seară, 7 octombrie, că le-a transmis angajatorilor din municipiul pe care-l păstorește să le dea o zi liberă angajaților sau să le...
Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
Ieri, 22:03 - Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți seară, 7 octombrie, pe rețelele de socializare că scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a...
Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
Ieri, 21:51 - Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, respinge criticile care-l acuză că produce panică prin mesajele de tip Ro Alert și anunță că,...
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Ieri, 21:43 - Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Sistemul de canalizare al Bucureștiului a cedat în urma ploilor abundente, provocând inundații pe străzi întregi. Apa Nova transmite că, zilele acestea, în doar două ore s-a înregistrat...
Măsurile luate pe aeroporturile din București, în contextul codului roșu de ploi
Ieri, 21:37 - Măsurile luate pe aeroporturile din București, în contextul codului roșu de ploi
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunţat marţi seară, 7 octombrie, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de...
E sau nu cod roșu de ploi? Autoritățile spun că da. Jurnalistul Lucian Mândruță prezintă prognoze mult mai calme. "Îmi pare rău să vă stric panica. S-a furat ciclonul"
Ieri, 21:25 - E sau nu cod roșu de ploi? Autoritățile spun că da. Jurnalistul Lucian Mândruță prezintă prognoze mult mai calme. "Îmi pare rău să vă stric panica. S-a furat ciclonul"
E sau nu cod roșu de ploi torențiale? Autoritățile spun că da. Nu doar în București, ci și în județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița. Cunoscutul jurnalist Lucian...
Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"
Ieri, 19:57 - Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), i-a îndemnat marți seară, 7 octombrie, pe oamenii care locuiesc în zonele aflate sub cod roșu și cod portocaliu să se...
Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO
Ieri, 19:24 - Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO
Autoritățile au transmis, marți seară, 7 octombrie, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov. Marți seara, de la ora 21:00, intră în...
#Robert Turcescu, #avertizari meteo, #ciclonul barbara, #cod rosu ploi bucuresti cinci judete , #stiri Robert Turcescu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum afla Rusia in timp real coordonatele antiaerianei ucrainene

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor
  2. Analiză: Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
  3. Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ninsori și vânt puternic în următoarele ore
  4. Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
  5. CCR amână din nou decizia privind pensiile magistraților. Legile din pachetul II de reforme, analizate pe 20 octombrie - OFICIAL
  6. Mii de pelerini așteaptă la coadă în ploaie pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Programul complet al pelerinajului
  7. Gest cutremurător al unei femei, din cauza datoriilor. S-a încuiat în cameră împreună cu copilul său de 5 ani și a dat foc casei
  8. Cofondatorul Revolut, care a renunțat la cetățenia rusă, s-a mutat din Marea Britanie în Emiratele Arabe Unite
  9. Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO
  10. România rezistă: Slovacia, Ungaria, Cehia merg spre Rusia