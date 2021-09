Robert Turcescu, după ce Iohannis a condamnat alianța USR PLUS AUR: „Nu v-ar fi rușine de nemernici, ce înjurături scriați voi pe aici apărând niște căcăciosi”

Turcescu susține că președintele a „confirmat la virgulă tot ce vă spun de luni de zile”, aducând mai multe injurii la adresa USR PLUS „Ia ziceți, useriștilor, cum e? Aud? Nu v-ar fi rușine de nemernici, ce înjurături scriați voi pe aici apărând niște căcăciosi care se joacă de-a guvernarea! Hai, înjurați-l acum și pe Iohannis, maimuțoilor, că tocmai ce a confirmat la virgulă tot ce vă spun de luni de zile: USR+ nu e un partid , e o mizerie!”, a susținut Robert Turcescu pe Facebook Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat sâmbătă, 4 septembrie, într-o postare pe Facebook, că noua alianţă între USR PLUS şi AUR riscă să compromită pachetul de reforme al coaliţiei de guvernare.„Solicit USR PLUS să cumpănească foarte bine implicaţiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR şi să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să îşi respecte electoratul şi să se întoarcă la masa dialogului, pentru a găsi împreună cu partenerii din Coaliţie o soluţie viabilă şi raţională de a debloca actuala situaţie”, a adăugat şeful statului.