Anastase: Romania, un bloc cu 27 de etaje, Guvernul n-are de ce sa plece

Presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, nu vede niciun motiv pentru care actualul Guvern sa plece, dar nu exclude posibilitatea ca Emil Boc sa nu mai fie premier la alegerile din 2012.

"Intr-un context politic si economic atat de delicat, nimic nu este o certitudine (Emil Boc premier - n.red.). Este clar ca e un Guvern care si-a asumat niste masuri extrem de dure si un Guvern care a reusit pana in acest moment. Nu vad un motiv pentru care acest Guvern sa plece", a declarat prim-vicepresedintele PDL la RFI.

Roberta Anastase mai crede ca la anul trebuie sa fim prudenti si sa nu facem excese.

"Sunt indicatori economici care ne arata faptul ca Romania este stabila din punct de vedere economic. Faptul ca exista si o crestere economica este un semnal foarte bun. Dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa fim precauti, prudenti. Exista un context economic fluid, care nu are cum sa nu influenteze Romania.

Suntem ca intr-un bloc cu 27 de etaje. In momentul in care exista o problema la un anumit etaj, practic, blocul in ansamblu se cutremura. Dar suntem mult mai bine pregatiti. (...) Nu trebuie sa facem excese, pentru ca obiectivul fundamental este sa ne mentinem echilibrul economic in care ne aflam astazi", explica presedintele Camerei Deputatilor.

